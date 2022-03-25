ضاع عمرنا بنقلي السمك غلط.. طريقة قلي السمك بالماء بدون ما يشرب نقطة زيت هيبقي مقرمش وطعم ورائحة يجنن

طريقة قلي السمك بالماء من الممكن أن يتم من خلال الاتباع للخطوات البسيطة القادمة والتي ستيسر عليكِ كثيرا خطوة التحضير للسمك المقلي بسرعة بدون جهد وبدون زبت أيضا، الأمر فقط يتطلب منكِ ن تقومي بتوفير بعض المكونات البسيطة، والتي من خلالها من الممكن أن توفري لعائلتك وصفة ممتازة من السمك المقلي قليا صحيحا، وفيما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث عن طريقة عمل وجبة من السمك المقلي من دون أي زيوت.

طريقة قلي السمك بالماء

السمك بدون زيوت من الممكن تحضيره في المنزل وبكل سهولة، وتعتبر الاسماك من بين أهم المواد الغذائية والتي تعد مصدر هام من مصادر البروتين الأساسية والهامة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم إمداد الجسم بالقوة العضلية كما أنه من بين أقوى مسمهات نمو الجسم وأنسجته وخلاياه، ومن خلال السمك يتوفر عنصر الكالسيوم الهام لبناء العظام وصحة الهيكل العظمي، ونقدم لكِ عبر ما يلي مكونات لعمل السمك المقلي الصحي، إليك المكونات القادمة والتي تساعد في عمل السمك المقلي بكل سهولة، ومن أهم تلك المكونات ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من أي نوع سمك مفضل.

بهارات السمك.

نصف كوب من الدقيق.

كوب من المياه الفاترة.

نصف كوب من مكون الدقيق.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من الخل.

ثوم مهروس.

فلفل أخضر مفروم.

كيفية قلي السمك بالماء

من الممكن تحضير السمك من خلال الاتباع لما يلي: