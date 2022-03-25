نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ جلاش بالكريم شانتيه والفراولة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

الجلاش بالكريم شانتيه والفراولة من أحلي وأطعم أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وهي من أحلي الحلويات التي يمكننا تقديمها لأفراد الأسرة في شهر رمضان، والتي تعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل بكل نشاط وحيوية ودائما ما ننصح بعمل الجلاش في المنزل وذلك للتأكد من صنعه بطريقة صحية، لذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم جلاش بالكريم شانتيه والفراولة. طريقة عمل الجلاش بالكريم شانتيه والفراولة ومكوناتها مكونات الشربات كوب سكر

كوب ماء مكونات الجلاش علبه جلاش.

اتنين ظرف كريم شانتيه.

كوب حليب سائل.

اتنين ملعقة سكر بودر.

نصف كيلو فراولة.

طبق سمن بلدي. طريقة تحضير الشربات نحضر حلة عميقه ونضع بها كوب من السكر وكوب من الماء ونضعها علي النار ونقلها جيدا حتي تثقل ثم نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد طريقة تحضير الجلاش نحضر صينيه وندهنها سمن ثم نقوم بوضع طبقه من الجلاش وندهنا سمنه ونضع طبقه أخري من الجلاش وندهنها أيضا سمنه ثم نكرر الخطوات حتي تنتهي الطبقات

ثم نقوم بتقطيعها مربعات ونضعها في الفرن علي درجه حراره 180 لمده خمسه وعشرون دقيقه حتي يصبح لونها ذهبي وبعد أن تخرج من الفرن نضع عليها الشربات تدريجيا ونتركها تبرد طريقة تحضير الفراولة نحضر نصف كيلو الفراولة ونقوم بتقطيع الفراولة مربعات صغيرة ونضع عليها معلقه سكر ونتركها طريقة تحضير الكريمه نحضر بوله عميقه ونضع بها اتنين ظرف كريم شانتيه ونضع كوب من الحليب السائل و معلقتين من السكر البودرة ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيدا ويتضاعف حجمه طريقة التقديم نحضر طبق تقديم ونضع به مربعات الجلاش الجاهزه ونقوم بإزالة الطبقه الموجودة على الوش

ثم نحضر كيس الحلواني ونضع به الكريم شانتيه ونضعو علي الطبقه السفلي من الجلاش بكيس الحلواني ونضع عليها الفراوله المقطعه ثم نضع الطبقه التي قمنا بإزالتها مرة أخري علي الوش

ثم نقوم بتقديمها للضيوف وبالهنا والشفاء عمر شويل - جدة ألذ جلاش بالكريم شانتيه والفراولة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ جلاش بالكريم شانتيه والفراولة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.