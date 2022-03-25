طريقة الحجازية الاسكندراني بابسط المكونات

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الحجازية، تتعدد وتتنوع الحلويات الشرقية التي نعشقها جميعًا، ولكن يبقى للحجازية مذاق وطعم مختلف ومميز، لذلك فقد بحثنا لكى عن أفضل طريقة لتحضير الحجازية في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وبمذاق أفضل من محلات الحلويات. طريقة عمل الحجازية مكونات الحجازية مقادير عجينة الحجازية كوب ونص دقيق

كوب ونص سميد

كوب الاربع سمن علي زيت

نصف كوب حليب

معلقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب سكر مقادير الحشو نصف كوب سميد

نصف كوب سكر

٢معلقة قرفة

معلقة كاكاو مكسرات مجروشة ٣معالق ماء طريقة تحضير الحجازية تحضير عجينة الحجازية قومي بتذويب ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية بداخل نصف كوب من الحليب، ثم قومى باضافتها إلى نصف كوب من السكر واتركيها لمدة 10 دقائق في مكان دافئ ومظلم.

ثم قومى بخلط جميع المكونات الجافة، فضعى كوب ونصف من الدقيق الأبيض بالإضافة إلى نصف كوب من دقيق السميد وأخلطيهم معاً جيدًا، بعدها قومى بإضافة كوب إلا ربع من خليط السمن والزيت وأعجنى جميع المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة.

بعد ذلك ضعى خليط الخميرة والحليب إلى المكونات السابقة واستمري في العجن حتى تتشرب العجينة كل كمية السوائل وتصبح متماسكة.

قومى بتغطية الوعاء بقطعة من القماش أو البلاستيك وأتركي العجين في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. تحضير حشو الحجازية ضعى نصف كوب من دقيق السميد ونصف كوب من السكر الأبيض، ثم قومى بإضافة 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة وملعقة كبيرة من الكاكاو الخام ويمكنك إضافة ملعقة من السودانى أو المكسرات المجروشة.

قومى بخلط جميع المكونات السابقة معًا جيدًا، حتى يصبح الخليط ممتزج تمامًا، ثم قومى بإضافة 3 ملاعق من الماء ولكن بالتدريج، حتى تحصلى على حشو متماسك. تحضير صينية الحجازية بعد ذلك قومى بإحضار العجينة التي تم إحضارها في البداية، وقومى بتقسيمها إلى جزئين.

قومى بفرد كل نصف بسمك متوسط، ضعى النصف الأول في الصينية المدهونة بالسمن، وقومى بفردها جيدًا على حواف الصينية.

بعد ذلك ضعى الحشو في على الطبقة الأولى وقومى بتوزيعه جيدًا على جميع الأجزاء بالتساوي.

بعدها ضعى الطبقة الثانية من العجين وقومى بالضغط عليها قليلاً، حتى غطي الحشو تمامًا.

قومى بتقطيع العجين على حسب الشكل المفضل لكي.

ثم قومى بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وتترك حوالي 45 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبي.

قومى بإخراج الحجازية من الفرن وتقدم ساخنة أو باردة على حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة الحجازية الاسكندراني بابسط المكونات - ثقفني

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