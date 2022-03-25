نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد البط بالبرتقال والعسل علي المائدة الرمضانية في المقال التالي
تعتبر اللحوم والدواجن والبط والأوز من الأطباق المفضلة في الطعام العائلي وكثيرا ما تنتظر العائلات المناسبات والأعياد لتجتمع بأبنائها وأحفادها ويعتبر شهر رمضان واحد من أهم هذه المناسبات التي تجمع الآباء والأبناء والأحفاد حول مائدة الإفطار في رمضان وتهتم الأمهات بتحضير الحلويات والمخبوزات والأطعمة اللذيذة والمفضلة للأبناء والأحفاد ونوضح هنا طريقة إعداد واحدة من هذه الأطعمة وهي البط بالبرتقال حيث يتم فيها استعمال البرتقال والبهارات لجذب الأطفال الصغيرة لهذا الطعم والمذاق المميز ونوضح هنا الطريقة بالتفصيل .
محلول النقع للبط
يفضل نقع البط بعد تنظيفه جيدا في ماء وملح وخل للتخلص من أي روائح غير مرغوبة فترة من الزمن قد تصل إلي 3 ساعات .
المكونات المطلوبة لتجهيز البط بالبرتقال
- ملح وفلفل وشرائح من الزنجبيل و2 فص ثوم مقطع شرائح وبعض من القرفة والروز ماري وورق الغار والفلفل الأسود والحبهان .
- برتقالة وبصلة صغيرة وشرائح من الليمون وشرائح صغيرة من الجزر قدر جزرة واحدة .
- بطة بلدي متوسطة الحجم .
- ملعقة كبيرة من عسل النحل وملعقة من السمن وملعقة من الصويا صوص أو دبس الرمان .
طريقة إعداد البط بالبرتقال
- نحضر الملح والفلفل وشرائح طويلة ورفيعة من الزنجبيل الطازج والثوم وشرائح الجزر والقرفة والزعتر والروز ماري وضعهم معا .
- نحضر البرتقالة ونقسمها نصفين ونعصر جزء منها داخل البطة ونضع خليط البهارات السابق في بطن البطة ومعه نصفي البرتقالة ونغلق البطة بخلة الأسنان وكذلك أيضا نثبت الأجنحة .
- في وعاء ماء مغلي نضع بصلة وحبتين من الحبهان وورق الغار والقرنفل وشرائح الليمون وشرائح من البرتقال ونقوم بوضع البطة في هذا الماء لإتمام عملية السلق .
- بعد النضج نخرج البطة ونضعها علي مصفي للتخلص من السوائل الموجودة بها .
- في طبق صغير نضع ملعقة العسل والسمن والصويا صوص ونقلبهم وبواسطة فرشاة نقوم بدهن جميع أجزاء البطة من الجهتين بهذا الخليط ثم نقوم وضعها في الفرن علي درجة حرارة عالية جدا مدة لا تقل عن ثلث ساعة .
- بعدها نقوم بإخراج البطة ونضعها في طبق التقديم .
- ونزين الطبق ببعض الأوراق من الخضروات مثل البقدونس والخس وكذلك شرائح من الليمون والبرتقال .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة إعداد البط بالبرتقال والعسل علي المائدة الرمضانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.