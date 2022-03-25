طريقة إعداد البط بالبرتقال والعسل علي المائدة الرمضانية

تعتبر اللحوم والدواجن والبط والأوز من الأطباق المفضلة في الطعام العائلي وكثيرا ما تنتظر العائلات المناسبات والأعياد لتجتمع بأبنائها وأحفادها ويعتبر شهر رمضان واحد من أهم هذه المناسبات التي تجمع الآباء والأبناء والأحفاد حول مائدة الإفطار في رمضان وتهتم الأمهات بتحضير الحلويات والمخبوزات والأطعمة اللذيذة والمفضلة للأبناء والأحفاد ونوضح هنا طريقة إعداد واحدة من هذه الأطعمة وهي البط بالبرتقال حيث يتم فيها استعمال البرتقال والبهارات لجذب الأطفال الصغيرة لهذا الطعم والمذاق المميز ونوضح هنا الطريقة بالتفصيل .

محلول النقع للبط

يفضل نقع البط بعد تنظيفه جيدا في ماء وملح وخل للتخلص من أي روائح غير مرغوبة فترة من الزمن قد تصل إلي 3 ساعات .

المكونات المطلوبة لتجهيز البط بالبرتقال

ملح وفلفل وشرائح من الزنجبيل و2 فص ثوم مقطع شرائح وبعض من القرفة والروز ماري وورق الغار والفلفل الأسود والحبهان .

برتقالة وبصلة صغيرة وشرائح من الليمون وشرائح صغيرة من الجزر قدر جزرة واحدة .

بطة بلدي متوسطة الحجم .

ملعقة كبيرة من عسل النحل وملعقة من السمن وملعقة من الصويا صوص أو دبس الرمان .

طريقة إعداد البط بالبرتقال