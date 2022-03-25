صوصات متنوعة لتحضير الباستا بطرق مختلفة للتخلص من الملل

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المكرونة أو الباستا كما يطلق عليها البعض هي عشق لا ينتهي فهي لا تحتوي على مكونات معقدة أو تحضر بطريقة صعبة بل جميع طرق تحضير المكرونة سهلة تختلف فقط حسب الصوص المستخدم، لهذا نضع لكم عدة أنواع من صوص المكرونة سهل التحضير ولا يكلف وقتًا أو مالًا كثيرًا. باستا بصوص الطماطم بالكريمة المكونات كيلو جرام مكرونة نوعها جيد.

حبة واحدة بصل مفرومة.

ملعقتين زيت نباتي بالتحديد زيت زيتون.

ربع ملعقة حجم صغير أوريجانو أو زعتر.

ربع كوب من كريمة الطبخ.

فص واحد ثوم يهرس.

ملعقة بحجم كبير زبدة لينة.

ربع أو نصف ملعقة لها حجم صغير ملح.

علبة كاملة من الطماطم المهروسة.

ملعقة إلا ربع من السكر الناعم.

ملعقة لها حجم صغير ريحان جاف.

وربع ملعقة من بودرة الفلفل الحار. طريقة التحضير يوضع الزيت في قدر عميق التسخين ويضاف لها الثوم والبصل المفرومين، حيث يتم تشويحهما في الزيت حتى يذبلا. والآن نضع الريحان والأوريجانو مع الطماطم المهروسة والسكر والملح والفلفل الحار، وتحرك هذه المقادير جيدًا حتى لا تتعجن ونجعلها تتوزع مع بعضها حتى تصبح سميكة. بعد خمس دقائق نرفع المزيج عن النار لإضافة كريمة الطبخ مع الزبدة ونعيده للنار مرة أخرى للخلط والمزج الجيد. يضاف الصوص على المكرونة المسلوقة. باستا الفريدو بالصوص الأبيض المكونات صدرين من الدجاج يقطع مكعبات.

مئتي جرام مشروم شرائح.

كيس مكرونة فيتوتشيني شرائح سميكة.

ثلث كوب جبن بارميزان مبشور.

ست حبات ثوم مهروس.

كوب من كريمة الطبخ الطازجة.

حبة بحجم متوسط من البصل المهروس.

كمية من مرق الدجاج.

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

وثلاث ملاعق لها حجم كبير نشا.

نصف ملعقة بودرة فلفل أسمر.

ثلاث ملاعق زبدة لينة.

وثلاثة أكواب حليب طازج.

ملعقة ملح. خطوات التحضير تسلق المكرونة في الماء والملح وتصفى من الماء وتترك عند الحاجة. نخلط الحليب والنشا في قدر عميق. نضع الزيت في قدر عميق على النار ليسخن قبل إضافة الدجاج له. نتبل الدجاج بالملح والفلفل ونقلب جيدًا ونترك الدجاج لكي ينضج. وبعد ذلك يتم تصفية الدجاج من الزيت ونستخدم نفس القدر لقلي البصل والثوم مع التوابل. نضيف للمزيج السابق الزبدة مع المشروم ويجب أن نستمر في التقليب حتى يذبل المشروم. والآن نضيف له الحليب ونحرك باستمرار قبل إضافة مرق الدجاج. نضيف الكريمة والتوابل والدجاج وجبن البارميزان ونقلب جميع هذه المكونات سويًا. عمر شويل - جدة صوصات متنوعة لتحضير الباستا بطرق مختلفة للتخلص من الملل - ثقفني

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