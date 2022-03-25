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عمر شويل - جدة طريقة استخدام العيش البلدى وحفظه في الثلاجة بشكل صحيح استخدام العيش البلدى وحفظه تهتم كثير من سيدات المنزل بمعرفة الطريقة الصحيحة التي تساعدهم في المحافظة على العيش البلدى حتى لا يفسد بعد مرور عدة أيام حيث يعتبر العيش من أكثر الوجبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ويوجد بعض الطرق التي تساعدك في المحافظة على العيش البلدى لهذا سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

طرق المحافظة على العيش البلدى

يجب تقسيم الخبز إلى أربع أجزاء أو نصفين وحفظه في أكياس مجففة ونظيفه ثم وضعه بشكل منتظم وحفظه في الفريزر ويتم إخراجه من الفريزر قبل تناوله على الأقل بساعتين.

يجب عدم حفظ أو تقطيع العيش وهو ساخن حتى لا يتعجن ويتكسر ويجب الانتظار حتى ينضج تماماً ثم يتم حفظه للمحافظة على قوامه بعد التجميد.

يجب عدم ترك العيش في الثلاجة لأنه يجفف بعد ذلك ويفسد وبالتالي ينبغي حفظه في الفريزر داخل الأكياس بشكل منظم حتى لا يتغير طعمه أو قوامه.

طرق تقديم العيش البايت

يتم إخراج العيش من الفريزر حتى يذوب الثلج ثم تجهيز طاسة أو صينية على النار ويتم تسخين الخبز على النار وبعد الإنتهاء يتم حفظه بعد ذلك ويمكن تسخين العيش بعد إخراجه من الفريزر ولفه بالفويل ويترك في الفرن لعدة الدقائق.

طريقة عمل العيش البلدى

المكونات، كوب ونصف من الدقيق وبعض وملعقتين من الخميرة وقليل من الماء والملح.

طريقة التحضير

يتم خلط الخميرة والدقيق والملح ثم أضافه الماء وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة ويتم تقطيعه على هيئة كرات ويترك يرتاح لمدة عشر دقائق ثم يتم إضافة الردة ويترك مرة أخرى لمدة 25 دقيقة ثم تجهيز طاسة وتكون ساخنا حتى يتماسك العجين وبعد أن ينضج يتم قلبه على الوجه الآخر حتى ينضج.