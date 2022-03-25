حضري الهريسة بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة

الهريسة بالسميد ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والمشهورة في الوطن العربي، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة ولكن بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، وتعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم، وتعتبر من الحلويات التي يمكن تقديمها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي، وتعتبر من الحلويات السريعة المشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة وموجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الهريسة بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الهريسة بالسميد

تتكون الهريسة بالسميد من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب من اللبن الزبادي.

3 أكواب من السميد.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقة ونصف من البيكنج صودا.

نصف كوب فستق مطحون.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب لوز مقشر.

مقادير القطر

هناك بعض المكونات لعمل القطر وهي كالتالي:-

4 أكواب من السكر.

3 أكواب من الماء.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الهريسة بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-