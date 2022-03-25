ضاع عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي 7 كرنبات في دقيقتين

سلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ بدون ماء من الخطوات المهمة والتي تستطيع كل ربة منزل من خلالها أن تقوم بالتحضيرات لعمل وصفة المحشي المتميزة من نوعيات الخضار الورقي، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن أهم الخطوات التي تيسر من التقطيع السريع لكل ورق الكرنب المتوفر مع بيان أهم الخطوات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم السلق السريع للكرنب وبمنتهى السرعة، مع بيان أفضل الخطوات والطرق ولتي تيسر عليك كثيرا سلق الكرنب بمنتهى السهولة.

سلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ بدون ماء

سلق الكرنب بسرعة الصاروخ بدون ماء وتقطيعه لعمل المحشي من الملفوف المميز من الممكن أن يتم من خلال اتباع خطوات بسيطة تقوم بها ربة المنزل، وأفضل طريقة من خلالها يسلق الكرنب توضحها لكم بالتفصيل عبر خطوات بسيطة فتابعونا.

سلق الكرنب بسرعة الصاروخ دون ماء

من الممكن أن تتبعي الخطوات الآتية لسلق الكرنب، ومن أهم الخطوات ما يلي في النقاط القادمة في البداية للتقطيع السريع للكرنب

يتم استعمال الكرنبة المراد سلقها بوضعها على الفلانشة.

قومي بالتقطيع للرأس وإزالتها تماما.

بعد التأكد من تفريغ الرأس تماما من الكرنبة يتم وضع الكرنبة ولكن في اتجاه معكوس أي أن موضع الرأس يكون بالأسفل.

قومي بإحضار السكين والتقطيع للكرنبة في صورة خطوط بالطول ثم خطوط بالعرض.

الخطوة التالية تكون باستعمال الورق وسلقه بالطريقة الآتية

خطوات لسلق الكرنب بسرعة

يمكنك الإنجاز وفي منتهى السرعة لخطوة السلق لورق الكرنب من خلال الاتباع للخطوات الآتية: