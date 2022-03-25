نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة السمبوسك لا تلتصق بعد تشكيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسك لا تلتصق بعد تشكيلها تحب كثير من سيدات المنزل تجهيز السمبوسة في البيت بطريقة محددة ونظيفة بدون الحاجه إلي شراءها من الخارج ولكن تهتم بمعرفة بعض الخطوات الصحيحة التي تساعد على عدم التصاق عجينة السمبوسة بعد أن يتم تشكيلها أو تجنب خروج الحشوات بعد قفل السمبوسه جيداً، لهذا سوف نوضح لكم كافه التفاصيل التي تتعلق بطريقه تجهيز أفضل عجينة سمبوسة في المنزل.

تجنب عدم التصاق عجينة السمبوسة

عندما تقوم بتجهيز عجينة السمبوسة وملاحظة أن أطراف العجين لم تلتصق بشكل جيد أو ملاحظة خروج الحشو من خلالها ينبغي عليك أن تقوم بتشكيل السمبوسه بالشكل المفضل ووضع القليل من صفار البيض والملح أو يمكن إضافة خليط من الماء والدقيق هذا يساعد بشكل كبير على قفل العجينة وعدم فتحها مرة أخرى أو يمكن تثبيتها من خلال استخدام الشوكه لفتره قليلة وسوف تلاحظون عدم تفكك اطراف عجينة السمبوسة وبالتالي سوف تتمكنين من قليها في الزيت بدون خروج الحشو.

نصائح لتجهيز أفضل عجينة سمبوسة

يوجد بعض النصائح البسيطة التي ينبغي عليك اتباعها لكى تتمكنى من تجهيز أفضل عجينه سمبوسة في المنزل بخطوات سهله وهي،

بعد أن يتم تجهيز العجينة يجب تركها على الأقل لمدة عشرون دقيقة لكي ترتاح قبل أن تقوم بتشكيلها على هيئة أشكال السمبوسة.

يتم وضع السمبوسه لمدة ساعتين على الأقل في الفريزر قبل أن تقومي بقليها فى الزيت الساخن لكي تتماسك جيدا.

يجب إضافة ملعقة من الزيت النباتي أو مكعب من الزبدة إلى عجينة السمبوسة عند تجهيزها حتى تصبح العجينه ناعمة ويمكن تشكيلها بكل سهولة كما أنها تساعد بشكل كبير على تحسين قوام العجينة بعد الإنتهاء من عملية القلي.