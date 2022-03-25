كنز رباني يزيل التجاعيد حول العين والجبين ويقضي على التصبغ والبقع الداكنة، نقدم لك سيدتي من خلال موضوعنا طريقة غير مكلفة لصنع كريم طبيعي للبشرة من منزلك، تعتمد وظيفة هذا الكريم على مساعدة البشرة على مقاومة ظهور التجاعيد وشد الأجزاء المترهلة من الوجه، كما يعمل في نفس الوقت على توحيد لون البشرة بحيث تظهر خالية من البقع الداكنة والتصبغات. مكونات هذا الكريم بسيطة جداً؛ فلن نحتاج سوى إلى الكوسا (المليئة بالكولاجين الطبيعي) ونشا الذرة و بذور الكتان لتحضيره بسهولة من خلال خطوات بسيطة.

إزالة البقع الداكنة وتجاعيد العين

المقادير المضبوطة لعمل الكريم هي كالتالي:

ثمرة طازجة من الكوسا.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان + كوب ماء.

نقوم بتقطيع الكوسا إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في قدر مناسب مع إضافة الماء ثم نضعها على الموقد حتى تطهى جيداً، وبعد طهي الكوسا بشكل جيد نقوم بطحنها في الخلاط الكهربائي جيداً، حتى نحصل على خليط الكوسا الناعم وبعد ذلك نقوم بترشيحه في مصفاه، ثم نضعه في قدر ونضف إليه النشا ونمزج جيداً حتى نحصل على خليط متجانس بدون تكتلات، ثم نضع الخليط على نار هادئة مع تحريكه بإستمرار حتى يصبح الخليط كريمي، بعد ذلك نسكبه في وعاء مناسب ونتركه جانبا.

إزالة الهالات والتجاعيد حول العين

ومن جانب آخر نحضر جل بذور الكتان بإضافة بذور الكتان مع الماء في قدر ونضعه على النار لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقوم بتصفيته لاستخراج الجل من البذور ثم نمزج جل بذور الكتان مع كريم الكوسا جيداً، حصلنا على كريم ليلي مضاد للشيخوخة ثم نحتفظ به في برطمان زجاجي ونخزنه في الثلاجة أو مكان بارد، مدة صلاحية هذا الكريم 15 يوم. طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم على كامل بشرة وجهك وعنقك ودلكيه جيداً حتى تمتصه البشرة، واتركي الكريم على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء والغسول المناسب، النتيجة من أول إستخدام بشرة صافية ومشدودة ومع تكرار استخدام هذا الكريم ستختفي التجاعيد نهائياً من بشرتك.