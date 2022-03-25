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عمر شويل - جدة أفكار تقديم الجبنة القريش على السحور في رمضان 2022 تعتبر الجبنة القريش من أفضل أنواع الجبنة التي تحتوي على العديد من العناصر الهامة والمفيدة لصحة الجسم ويفضل تناولها على وجبه السحور في شهر رمضان وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمه العديد من الأفكار المميزة التي يمكن تنفيذها عن طريق استخدام الجبنة القريش وتجهيزها لتناولها على وجبه السحور.

أفكار تقديم الجبنة القريش

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمه طريقة عمل سلطه الجبنه القريش والتي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة مفيدة لصحة الجسم وتمده بالطاقة وإليكم المكونات والخطوات كالآتي،

سلطه الجبنة القريش

المكونات، قطعة من الجبن القريش ملعقة من الكمون 2 حبه خيار مقطع قليل من الملح ملفوف مقطع صغير ربع ملعقه من الشطة 2 حبه طماطم مكعبا مقطع وعصير ليمون وملعقتين من زيت الزيتون البكر و 2 حبه طماطم مقطعه مكعبات.

طريقه التحضير

في الخطوه الأولى يتم تنظيف الخضروات جيداً وتقطيعه على أجزاء متساوية ثم يتم وضعه في وعاء مناسب واضافة الخل والليمون وتقلب ثم نبدأ ب اضافة التوابل وتقلب المكونات جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الجبنة القريش وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة على هذه الخطوات وتوزيعها ثم إضافة التوابل ويتم تناولها على السحور.

طريقه عمل أومليت الجبن القريش

المكونات، ثلاث حبات من البيض ومكعب زبده وقليل من الملح وكوب صغير من السبانخ المقطعة ومكعب زبدة و ربع ملعقه فلفل وملعقتين من الحليب ونصف قطعه من الجبنة القريش.

طريقه التحضير

يتم تحضير وعاء ونضع فيه اللبن والفلفل والبيض وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ثم يتم وضع مكعب زبدة في مقلاة وبعد أن يسخن نقوم بإضافة السبانخ وتقلب لمدة خمس دقائق ثم نقوم بوضع البيض مع التقليب حتى ينضج.

بعد ذلك يتم رفع المقلاة من النار ويتم توزيع الجبنة القريش وتترك لمدة دقيقتين ثم نقوم بتقطيعها وتناولها وبالهناء والشفاء.