نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 فوائد صحية غير متوقعة لعسل مانوكا لصحتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض الأغذية الصحية المفيدة للجسم مثل عسل مانوكا الذي يختلف كثيراً عن العسل التقليدي في الفوائد الصحية حيث أنه غني بالعناصر الغذائية ومضادات الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الخصائص الصحية المفيدة.

الفوائد الصحية لعسل مانوكا

يحتوي عسل المانوكا على عناصر غذائية مفيدة للبشرة والمعدة وأثبتت التجارب المعملية أيضاً عن دور العسل في شفاء بعض الجروح بشكل أسرع من خلال مضادات الالتهاب ومضادات الفيروسات والبكتيريا التي تحمي من الأمراض الجلدية والتهاب الحلق، وكذلك تساعد أيضاً في منع تسوس الأسنان.

نصح الأطباء مرضى السكر بالحذرمن تناول العسل بكميات كبيرة حيث يؤثر على مستوى السكر في الدم وينتج عن تناوله بكثرة بعض ردود الأفعال التحسسية.

شفاء الجروح

يقلل عسل المانوكا من عمل الأنزيمات المنشطة لهضم البروتين في الجسم مما يساعد على التخلص من السموم الضارة واستفادة الجسم بشكل أكبر من البروتين لتسريع عملية الشفاء.

تعزيز صحة الفم

يساهم العسل في الحفاظ على اللثة ومنع تسوس الأسنان من خلال قتل البكتيريا الموجودة بالفم، وقد أظهرت الدراسات بشكل عام أن عسل المانوكا كان فعالاً في مهاجمة البكتريا الضارة بالفم والحفاظ على الأسنان من التسوس.

علاج التهاب الحلق

التهاب الحلق من المشاكل الصحية التي يساهم عسل المانوكا في علاجها من خلال تسكين الألم بفضل خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا التي تسبب الألم.

علاج قرحة المعدة

يساعد عسل المانوكا في منع تكوين قرحة المعدة حيث يحتوي على مادة الفلافونويد، وأفاد البحث الأخير لفوائد عسل المانوكا إلى إمكانية علاج التهاب البكتيريا الملوية البوابية التي تسبب قرحة المعدة، وأثبتت التجارب المعملية أيضاً قدرة العسل على منع نمو جرثومة المعدة.

علاج حب الشباب

مضادات البكتيريا الموجودة في عسل المانوكا تساعد في الحفاظ على البشرة من البكتيريا التي تسبب الهالات السوداء وحب الشباب، ويساهم أيضا في الحصول على بشرة صافية وأكثر نضارة.

عسل المانوكا لمرضى السكري

يؤثر عسل المانوكا بشكل ملحوظ على مستوى السكر في الدم ولذلك يجب تحديد الكمية المناسبة لمرضى السكر وأصحاب الأمراض التحسسية من عسل النحل والسكر حيث يتسبب تناول العسل بكميات كبيرة في بعض الردود التحسسية لمرضى السكر.