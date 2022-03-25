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عمر شويل - جدة طريقة عمل المناقيش بأربعة حشوات مختلفة وطعم في منتهى الروعة، نقدم لكم اليوم واحدة من الوصفات المطلوبة دائماً لعشاق المعجنات الرقيقة نظراً لطعمها المالح اللذيذ وهي المناقيش، وهي عبارة عن معجنات قطنية بقوام رفيع وهش يمكن حشوها بأكثر من حشوة حسب الذوق والإمكانيات. نقدم لكم من خلال موضوعنا أفضل طريقة لصنع المناقيش في المنزل، وذلك مع أربع حشوات مختلفة هي الجبن والزعتر واللبنة بالاضافة أيضاً إلى حشوة المحمرة.

تحضير المناقيش بأربعة حشوات مختلفة

مقادير العجينة المستخدمة في صنع المناقيش هي:

4 ونصف كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر + ملعقة كبيرة ملح.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

نصف كوب ماء دافئ + كوب حليب دافئ.

حشوة الجبن مقاديرها عبارة عن كوب جبن مودزريلا، كوب جبن شيدر أو قشقوان، 2 ملعقة صغيرة زبادي، رشة ملح، ملعقة كبيرة حبة البركة. أما مقادير حشوة اللبنة فهي عبارة عن كوب لبنة، ملعقة كبيرة معجون فلفل، نصف بصلة مفرومة ناعم، رشة ملح. بينما مقادير حشوة المحمرة هي كوب معجون فلفل، نصف حبة بصل مفروم ناعم، ملعقة كبيرة سمسم، ملعقة كبيرة حبة البركة، 2 ملعقة كبيرة جوز مطحون، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة كبيرة دبس رمان، رشة ملح. وأخيراً مقادير حشوة الزعتر لمن يرغب بها وهي كوب إلا ربع زعتر، نصف كوب زيت زيتون، ملعقة صغيرة ماء.

في وعاء عميق نضف الدقيق والملح مع إضافة السكر ثم نخلط قليلاً وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت، ونفرك الدقيق مع الزيت وبعدها نضف الخميرة والزبادي ثم نخلط قليلاً لتوزيع الخميرة، وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ والحليب الدافئ ونعجن يدوياً قليلاً إلى أن نحصل على عجينة ملساء، ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجم العجين، وبعد ذلك ندهن اليد بالزيت ونجمع العجين ثم نقسمه إلى كرات متساوية الحجم، حيث يتم تقسيم العجين إلى 30 قطعة تقريباً أو حسب حجم المناقيش المفضل، ثم نأخذ كل قطعة من العجين ونكورها وهذه الخطوة تكرر على كل قطع العجين، وبعد ذلك نضعهم في صينية مدهونة بالزيت ونغطيهم ونتركهم لمدة 30 دقيقة.

المناقيش بحشوة الجبن والزعتر

ثم نقوم بتحضير الحشوات بإضافة مبشور الجبن المودزريلا إلى وعاء ثم نضف مبشور جبن شيدر، مع إضافة الزبادي الملح وحبة البركة ثم نخلط جيداً ونتركها جانباً، ثم نحضر حشوة اللبنة بإضافة اللبنة إلى وعاء ثم نضف البصل ومعجون الفلفل، مع إضافة الملح ثم نخلط جيداً ونترك حشوة اللبنة جانباً، ثم نحضر حشوة المحمرة بإضافة معجون الفلفل إلى وعاء مع إضافة البصل والسمسم، ثم نضف حبة البركة والجوز المطحون مع إضافة زيت الزيتون دبس الرمان والملح، ثم نخلط بشكل جيد وبعد ذلك نتركها جانباً ثم نحضر حشوة الزعتر، بإضافة الزعتر إلى وعاء ثم نضف زيت الزيتون والماء ثم نخلط جيداً ونتركها جانباً.

ثم نبدأ بفرد كرات العجين بسُمك قليل نسبياً ثم نضعها في صينية فرن مدهونة زيت، وبعد ذلك نثقب العجين جيداً لمنع انتفاخه باستخدام شوكة ثم نضع حشوة الجبن ونتجنب الأطراف، ثم نخبز المنافيش في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 240 مئوية لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم ونفرد كرات من العجين ونضعها في صينية فرن مدهونة بالزيت، ثم نثقبها بشوكة وبعد ذلك نوزع حشوة اللبنة ونكمل باقي الحشوات بنفس الطريقة، وبنفس طريقة الخبز وبعدها تصبح المناقيش جاهزة للتقديم بطعم لا يقاوم.