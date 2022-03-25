بأبسط الطرق حضري الجلاش باللحمة المفرومة بأقل المكونات

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، يعتبر الجلاش باللحمة المفرومة من الأكلات اللذيذة والرائعة التي يفضلها الكثير منا، ولهذا نتفنن في كيفية تحضيرها في أغلب المطابخ العربية، التي يفضلها الجميع صغار كانوا أو كبار، يمكن أن نعد الجلاش بطرق مختلفة ولذيذة أيضاً، وبأكثر من حشوة، فهو يحضر بطريقة سهلة وبسيطة وبدون بذل مجهود حيث أن مكوناته متوفرة في كل منزل وغير مبالغ في سعره، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة، تابعونا في الأسطر القادمة، وصفة التحضير وكذلك المكونات.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

يعد الجلاش واحد من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكثير، يمكن تحضيره حلو أو حادق وحشوة بالعديد من الحشوات سواء مهلبية أو قشطة أو مكسرات أو لحم مفروم أو سجق أو قطع فراخ، فكلاهما يعطيان المذاق المطلوب.

المقادير

١/٢ كيلو من ورق الجلاش.

واحد كوب من الحليب الطازج.

ربع كيلو لحم مفروم ناعم.

اثنين من البيض الأبيض أو الأحمر.

قليل من الملح والفلفل الأسود.

بصلتين كبيرتين الحجم مبشورة.

اثنين معلقة كبيرة من الجبن الرومي المبشور.

واحد فلفل أخضر مقطع مكعبات.

واحد معلقة كبيرة من السمن السائح.

طريقة التحضير

أحضري إناء صغير وضعيه على النار، وأضيفي له السمن.

ضعي البصل المبشور في السمن الساخن وقلبيه قليلاً، بعد ذلك أضيفي كمية اللحم المفروم على البصل.

أضيفي الجبن المبشور والفلفل الأخضر على ما سبق، قومي بالتقليب الجيد بعد أضافت الملح والفلفل الأسود.

أحضري صينيه من البيركس الحراري، أدهني الصينية بقليل من السمن.

قومي برص نصف كمية الجلاش في الصينية، ثم ضعي خلطة اللحم المفروم، ثم قومي بوضع باقي الجلاش في الصينية.

أدهني وجه الصينية بقليل من السمن السائح.

ضعي البيض على كوب الحليب واخفقيه جيداً، ثم يوضع على الصينية.

ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تصبح لونها أحمر.

أخرجيها وقومي بتقطيعها، ووضعها في طبق التقديم.

قدمنا لكم طريقة تحضير عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة، نرجو أن تنال إعجابكم، ولمزيد من الوصفات نرجو منكم ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، دمتم في أمان الله.