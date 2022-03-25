نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات سحريه لخسارة الوزن وتخسيس وحرق دهون البطن والارداف في أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروبات خسارة الوزن أو فقدان الوزن أو تخسيس الوزن أو مشروبات حرق دهون البطن والأرداف هو ما تسعى إليه كل السيدات بل والرجال أيضا، فالكثير يلجأ لاتباع نظام رجيم قاصي لخسارة الوزن لكن تكون الصعوبة في الاستمرارية، لذلك تكون العقبة في إيجاد حل سريع وسهل للتخسيس بدون رجيم، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال على طريق سريعة وسهلة وهي المشروبات الساخنة لخسارة الوزن وحرق دهون البطن والارداف.

مشروبات خسارة وفقدان الوزن بسرعة

مشروب القرفة والكمون لنسف وحرق دهون البطن والارداف

المكونات

ملعقة كبيرة من القرفة

عدد 2 ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير المشروب

يتم وضع القرفة مع الكمون والزعتر في وعاء به ماء على النار لمدة 5 دقائق أو حتى الغليان. تصفية المشروب في كوب وتناوله مرتين يوميا. لخسارة الوزن بسرعة يتم تناول مشروب القرفة والكمون لمدة شهر.

مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر لحرق الدهون

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

عود من النعناع الطازج

ملعقة صغيرة من العسل أو السكر الدايت

طريقة تحضير المشروب

يتم نقع الزنجبيل والشاي الأخضر والنعناع في ماء مغلي لمدة 5 دقائق. تصفية المشروب في كوب ووضع ملعقة من عصير الليمون والعسل. يتم تناول كوب في الصباح وكوب قبل النوم لخسارة الوزن بسرعة.

مشروب الزنجبيل والقرفة والكمون للتخسيس ولخسارة الوزن

المكونات

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الروزماري

طريقة تحضير المشروب

يتم وضع جميع المكونات في وعاء به ماء ويتم غليه لمدة 5 دقائق. يوضع المشروب في كوب ويتم تناوله دافئ مرتين كل يوم لمدة شهر ليتم خسارة الوزن بسرعة.

مشروب إكليل الجبل وورق الغار وعصير الليمون لخسارة الوزن

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل

عدد 2 ملعقة صغير من ورق الغار

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير المشروب

يتم نقع إكليل الجبل وورق الغار في ماء مغلي لمدة خمس دقائق. يتم تصفية المشروب وإضافة عصير الليمون وتناوله مرتين كل يوم.

المفاجأة مشروب الجريب فروت والقرفة والزنجبيل لنسف وحرق دهون وخسارة الوزن بسرعة

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

نصف كوب من عصير الجريب فروت

تفاحه خضراء طازجة

طريقة تحضير المشروب

يتم خلط جميع المكونات في الخلاط حتي يتكون لنا مزيج متجانس صالح للشرب. يتم تناول كوبين كل يوم من مشروب الجريب فروت.

ملحوظة: مشروب الجريب فروت والقرفة والزنجبيل يساعد في حرق دهون البطن والارداف بسرعة مدهشة حيث إنه غني بالألياف كما يتميز بطعم رائع.

مشروب الشعير وعصير الليمون لخسارة الوزن

المكونات

كوب من الشعير الطبيعي

لتر ماء

كوب صغير من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الزنجبيل ويفضل الزنجبيل الطازج

أعواد من القرفة

ملعقة كبيرة من العسل للتحلية

طريقة تحضير المشروب

يتم غلي الشعير جيدا في الماء حتى الغليان ثم يصفي ويترك ليبرد. ثم يتم نقع باقي المكونات في المشروب. يمكن تناول مشروب الشعير بارد بوضعه بالثلاجة أو يتم تسخينه وتناوله دافئ.

مشروب خسارة الوزن ماء الشمر

يساعد مشروب بذور الشمر في علاج عسر الهضم والانتفاخ كما أن له خصائص جيدة لمدرة للبول ويساعد أيضا على التخلص من السموم من الجسم، ومن أفضل مميزات هذا المشروب أنه يساعد في فقدان الوزن عن طريق تعزيز عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية.

طريقة التحضير

قومي بنقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء ثم اتركيها على ندار الليل.

ثم صفي المشروب ويتم شرب ماء الشمر كل صباح وسوف تلاحظين الفرق.

مشروب فقدان الوزن ماء الكمون

الكمون هو دواء تقليدي مضاد للسيلوليت وخاصة لدهون البطن، والكمون من المشروبات الممتازة منخفضة السعرات الحرارية التي تساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي كما يساعد على منع الجوع وتسريع عملية حرق الدهون.

طريقة التحضير

أضف ملعقة صغيرة من الكمون إلى كوب من الماء مغلي اتركيه حتى يبرد.

قومي بتصفية المشروب وتناوله في الصباح ويفضل إضافة الزنجبيل له لسرعة حرق الدهون.

مشروب خل التفاح لخسارة الوزن

سر فقدان الوزن لخل التفاح هو أنه يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد في تقليل نسبة الأنسولين في الدم ويقمع الشهية ويحرق الدهون، كما يبطئ خل التفاح من حركة الطعام في معدتك مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة بعد تناول الوجبة.

يفضل تناول خل التفاح على معدة فارغة لأن ذلك يساعد على حرق دهون البطن بسرعة، لكن يجب تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ لتجنب تآكل الأسنان وزيادة الحموضة.