نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتجس3 كيلو في أسبوع…أقوي وأسهل مشروبات لتخسيس الجسم والبطن والدهون العنيدة بدون حرمان ولا مجهود في المقال التالي
مشروبات لتخسيس الجسم والبطن والدهون العنيدة، هناك العديد من المشروبات التي يمكنك الاعتياد على تناولها يوميًا وتساعد في حرق كميات كبيرة من دهون البطن، مشروبات معروفة وتتوفر في جميع السوبر ماركت أو عند العطار، قومي بإحضارها واعتادي على تناولها في يومك بشكل مستمر ولاحظي فرق وزن الجسم وكمية الدهون التي تحرق خلال يومك، كما أنها مفيدة للكثير من الأمور الأخرى منها ما يحتوي على فيتامين سي ومنها ما يزيد نشاط الجسم والذي يقدم العديد من الفوائد الصحية الإضافية.
الشاي الأخضر لتخسيس الجسم والبطن والدهون العنيدة
هناك العديد من أنواع الشاي الأخضر التي يتم بيعها في المحلات، هناك من أعشاب وهناك منها الذي يدعي بالشاي الرجيم الخضر، جميعها يمكنك تناولها لحرق الدهون و تخسيس الجناب والبطن.
الطريقة:
- قومي بتسخين كوب من الماء حتى يصل لدرجة الغليان.
- في كوب قومي بوضع الشاي الأخضر أو ملعقة من الأعشاب إذا قومي بشراء أعشاب.
- يفضل عدم وضع أكثر من ملعقة سكر للتقليل من كمية السكريات.
- تناولي كوب واحد على الأقل يوميًا ولا تتناولي أكثر من 3 أكواب.
- كوب واحد يوميًا يكفي الغرض وللحصول على نتائج أفضل قومي بزيادة عدد الأكواب.
- لا تقومي بتناول 3 أكواب خلال اليوم بمجرد البدء في شربه، تدرجي في تناوله حتى تحصلين على 3 أكواب بعد أسبوع على الأقل.
مشروب الليمون لتخسيس البطن والجناب
كوب واحد فقط على الريق من الليمون الساخن قادر على إعطاءك الكثير من الفوائد والتي من ضمنها هي خسارة الوزن وحرق دهون الأرداف والجناب والبطن.
طريقة تحضير مشروب الليمون للتخسيس وحرق الدهون
- قومي بغلي كوب من الماء في الغلاية.
- ضعي في الكوب عصير نصف ليمونه مع ملعقة من العسل أو السكر.
- ضعي الماء المغلي وقلبي المكونات.
- تناول كوب منه في الصباح على الريق أو قبل النوم.
مشروب القهوة لحرق دهون الجسم
القهوة من أكثر المشروبات التي معروف عنها حرق الدهون، كوب واحد منها يوميًا يساعد على حرق كمية كبيرة من الدهون.
وذلك يحدث عن كونها تقوم بحرق تلك الدهون من أجل زيادة سريان الدم والذي يسبب في زيادة نشاط الجسم والتركيز.
طريقة تحضير مشروب القهوة للتخسيس
- قومي بوضع ملعقة كبيرة مع كوب صغير من الماء وقلبيه في كنكة القهوة.
- يفضل عدم وضع السكر وتناولها سادة.
- قلبي القهوة في الماء وضعيه على النار حتى يبدأ في الغليان.
- تناول كوب منه على الريق ولكن لا يفضل تناوله يوميًا على الريق.
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