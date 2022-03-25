نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لبن عيران بالمنزل في وقت سريع في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل لبن عيران بالمنزل في وقت سريع يعتبر لبن عيران من أكثر المشروبات الصحية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والمغذية لجسم الانسان والتي يفتقدها بشكل دائم خاصه أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم الذي يحافظ على صحه العظام والأسنان والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمه طريقة تجهيز مشروب لبن عيران.
طريقة عمل لبن عيران
المكونات، أربع أكواب من الزبادي فص ثوم كوب من الثلج كوب ماء ملعقة صغيرة ملح.
طريقه التحضير
يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ويوضع فى الثوم والزبادي والثلج والماء وتخلط المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق.
بعد ذلك نقوم بوضع الملح وبعد أن يصبح الخليط متجانس يتم وضعه في أكواب التقديم وتناوله وبالهناء والشفاء.
عمل مشروب البرتقال مع الصودا
المكونات، ربع كوب من عصير البرتقال الخام وملعقه من السكر وحبه برتقال مقطع شرائح ورق نعناع و2كوب ماء صودا.
طريقه التحضير
- في الخطوة الأولى يتم خلط السكر مع عصير البرتقال لمدة خمس دقائق ثم يتم وضع الصودا في أكواب ووضع عليها البرتقال المقطع شرائح.
- بعد ذلك يتم وضع عصير البرتقال مع الاستمرار في عملية التقليب ثم يتم إضافة العصير في أكواب التقديم ويوضع عليها أوراق النعناع وتناوله.
عمل مشروب القرفة بالعسل
- يعتبر هذا المشروب من أكثر المشروبات المفيدة لصحة الجسم ويحافظ على صحة المعدة ويعمل على تقويه جهاز المناعة.
- المكونات، يتم غلي الماء في وعاء على النار ووضع عود القرفة ويتم تغطيه الأبريق لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك يتم تسخين ومرة أخرى ثم يتم وضع هذا المشروب في أكواب التقديم ويوضع عليها عسل النحل ويقلب ثم يتم تناوله ساخن او بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل لبن عيران بالمنزل في وقت سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.