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عمر شويل - جدة طريقة عمل لبن عيران بالمنزل في وقت سريع يعتبر لبن عيران من أكثر المشروبات الصحية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والمغذية لجسم الانسان والتي يفتقدها بشكل دائم خاصه أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم الذي يحافظ على صحه العظام والأسنان والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمه طريقة تجهيز مشروب لبن عيران.

طريقة عمل لبن عيران

المكونات، أربع أكواب من الزبادي فص ثوم كوب من الثلج كوب ماء ملعقة صغيرة ملح.

طريقه التحضير

يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ويوضع فى الثوم والزبادي والثلج والماء وتخلط المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع الملح وبعد أن يصبح الخليط متجانس يتم وضعه في أكواب التقديم وتناوله وبالهناء والشفاء.

عمل مشروب البرتقال مع الصودا

المكونات، ربع كوب من عصير البرتقال الخام وملعقه من السكر وحبه برتقال مقطع شرائح ورق نعناع و2كوب ماء صودا.

طريقه التحضير

في الخطوة الأولى يتم خلط السكر مع عصير البرتقال لمدة خمس دقائق ثم يتم وضع الصودا في أكواب ووضع عليها البرتقال المقطع شرائح.

بعد ذلك يتم وضع عصير البرتقال مع الاستمرار في عملية التقليب ثم يتم إضافة العصير في أكواب التقديم ويوضع عليها أوراق النعناع وتناوله.

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