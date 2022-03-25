أسرع وصفة اقتصادية بدون خميرة..فطائر المقلاة هشة وقطنية بأي حشو موجود بالمنزل

فطائر المقلاة بدون خميرة أسرع وجبة تحضر خلال دقائق لا تحتاج الكثير من الوقت وبأي حشو أو بواقي طعام لديكم يمكن الاستفادة منه وإعادة استخدامه في وصفة جديدة مذاقها رائع، فطائر المقلاة من أفضل الوصفات السهلة والسريعة تستخدم كنوع من الساندوتشات للأطفال في المدارس أو للرحلات أو يمكن أخذها معكم في العمل بدلاً من شراء الطعام الجاهز أو الوجبات السريعة، ميزتها التوفير في الحشو بالمكونات المتوفرة في البيت وإضافة خضروات مفيدة، قطع لحم أو دجاج، بسطرمة مع بطاطس مهروسة، أنواع جبن مختلفة كما يمكن استخدامها مع الحشوات.

مقادير فطائر المقلاة هشة وقطنية

كوب ونصف دقيق.

ماء حسب احتياج العجين.

ملعقة صغيرة ملح.

الحشو:- ثمرة بصل وفلفل مقطعة – جزرة مبشورة – فصين ثوم مفروم – لحم مفروم أو قطع دجاج – ملعقتين كبيرتين بقدونس مفروم – ملعقتين كبيرتين صويا صوص – ملح وفلفل اسود – رشة جنزبيل.

طريقة عمل فطائر المقلاة بدون خميرة سريعة بحشو رائع

أحضري وعاء عميق ضعي الدقيق أولاً ثم رشة الملح.

ضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة متجانسة وناعمة ولا تلتصق باليد.

غطي عجينة الفطائر الهشة ترتاح لحين تحضير الحشو سوف يستغرق دقائق قليلة.

أحضري مقلاة ضعي بها قليل من الزيت ثم ضعي كل الخضروات مع الدجاج أو اللحم المفروم.

ضعي خلطة الحشو في المقلاة وتشوح ثم يضاف الصويا صوص والتوابل وترفع حينما تنضج تماماً.

تترك الحشوة تبرد لكي تستخدم في العجين.

تقسم العجينة كرات متساوية، ثم خذي واحدة وافرديها بشكل دائري.

ضعي الحشو في العجينة ثم اغلقي عليه وتساوى ثم توضع بالمقلاة على درجة حرارة أقل من متوسطة وتقلب على الجانب الآخر.

يمكن فرد العجينة بشكل بيضاوي مع دهنها بالزيت لكي يساعد على مرونة العجين، ثم ضعي كمية من الحشو على الطرف وأبدئي بغلق العجينة عن طريق لفها بشكل دائري بطول العجين.

بعدما تنضج الفطائر الهشة تقدم مع أي نوع صوص أو بطاطس محمرة وسلطة خضراء، فهي رائعة ومغذية جداً

وكما ذكرنا من قبل أنه يمكن استخدام أي نوع من الحشوات أو بواقي طعام يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى مثلاً، ليك قطع دجاج في الثلاجة ناضجة، تقطع مع بصلة وتشوح مع بعض التوابل وتحشى بها الفطائر مع أنواع جبن مبشور، وهكذا يمكن الاستفادة من أي طعام موجود لديك بالبيت لا ترميه فبركة الله كثيرة..بالهنا على قلوبكم.