كيكة الليمون بالخلاط بقوام هش وإسفنجي خفيف جداً

كيكة الليمون بالخلاط ، من ألذ أنواع الكيك الهش الخفيف يمتاز بمذاق رائع وجميل ونكهة رائعة وشهية، ويعتبر الكيك من أكثر الحلويات المغذية والمفيدة التي يمكن الاعتماد عليها كوجبة للأطفال الصغار في الإفطار فهي رائعة وشهية فهي تحتوي على مكونات مفيدة مثل البيض والحليب وعصير الليمون الذي يحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، التي تعمل على تقوية المناعة، ويتم تحضير الكيك من خلال مكونات بسيطة جداً وبطريقة سهلة وسريعة باستخدام الخلاط الكهربائي وبدون أي مجهود أو تعب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الليمون بالخلاط بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كيكة الليمون بالخلاط بالمنزل

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

5 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب عصير ليمون.

كوب من الزيت.

بشر حبتين من الليمون.

نصف ملعقة صغيرة نكهة ليمون حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الليمون بالخلاط بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة البيض الملح والفانيليا ثم نضيف السكر، ثم نخفق المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة ثم نزيد السرعة حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف الزيت ونخفق المكونات مرة أخرى حتي يصبح الخليط أبيض كريمي، ثم نضيف ملعقة من الخل ونستمر في الخفق. نضيف الحليب السائل وعصير الليمون ونخفق المكونات حتي تتجانس، نسكب الخليط في وعاء كبير. ثم ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السائل، ونقلب المكونات ببطيء حتي تتجانس المكونات ويختفي الدقيق تماماً. ثم نقوم بإضافة بشر الليمون ونمزج المكونات مرة أخرى، حتي يصبح متجانس وجاهز تماماً. نسكب خليط الكيك في قالب مبطن بالزبدة أو السمنة مع رشة من الدقيق من جميع الجوانب.

طريقة التسوية

ندخل الكيك فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف. يترك الكيك داخل الفرن لمدة 45 دقيقة، حتي ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي. نخرج الكيك من الفرن ونتركه لكي يبرد لمدة ربع ساعة، ثم نقو بقلب الكيك من القالب ويقطع ويقدم بألف هنا وشفا.

خطوات هامة لنجاح عمل الكيك بالمنزل