طريقة عمل الفتوش السوري الفاخر بالخبز المقلي لمائدة رمضان

الفتوش السوري الفاخر طريقة عمله في المنزل على مائده رمضان يعتبر هذا الطبق من الأطباق الخفيفة كما يعد من السلطات المشهورة في بلاد الشام دائما يقدم في اشهر المطاعم السورية ولبنان وفلسطين و منطقه البحر الأبيض المتوسط عبارة عن خليط الخبز المحمص وأنواع كثيره من الخضروات الطازجة يضاف إليه الصوص الشهي من تبس الرمان وأيضا عصير الليمون والزيت والثوم المفروم والبابريكا والسماق الذي يعطيها الطعم المميز الجميل يعد من الأطباق المفيدة و الغنية بالمعادن والفيتامينات سوف نقدم لكم طريقه عمل الفتوش السوري خطوة بخطوة في المنزل.

مكونات الفتوش السوري

يوجد أكثر من طريقة لعمل الفتوش السوري تعد من السلطات المثالية في الطعم والمذاق حيث نجدها بكثرة في جميع المطاعم اللبنانية في أي وقت حيث تقدم للعائله على العشاء أو الغداء بالإضافة إلى أن جميع مكونات سلطه الفتوش اللبنانية تقليديه تشمل على الخس والبقدونس والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل والبصل الأخضر والخيار.

عدد 3 ثمرات من الخيار.

مقدار حزمة من البقدونس المفروم الخشن.

حبة من الخس المغسول.

2 ثمره طماطم مقطعه مكعبات كبيره.

عدد 7 حبات من الفلفل مقطعه شرائح.

نصف حزمة نعناع طازج.

عدد 2 راس من البصل الأخضر.

نصف قرن من الفلفل الأخضر الحار مقطع مكعبات.

حبة بصل بيضاء متوسطة الحجم مقطعة جوانح.

مقدار حزمة من البقله (الرجلة).

مكونات الصلصة:

2 فص ثوم مفروم.

ربع كوب من دبس الرمان.

ربع كوب من عصير الليمون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من السماق.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي الصحي.

عدد 2 رغيف من الخبز المحمص المقطع مكعبات.

طريقة تحضير الفتوش السوري

أولا يجب تنقية و غسل الخضراوات جيدا وتجفيفها. نحضر طبق كبير واسع ونضع به المكونات الخضراء المقطعة من البقدونس المفروم الخشن والخس المقطع وحزمه النعناع الطازج. ثم نضع على الأوراق الخضراء السابقة ثمار الخيار بعد تقطيعها شرائح. ثم نضيف عليهم الفجل المقطع شرائح وأيضا نصف قرن الفلفل الأخضر المقطع مكعبات كبيره. وبعد نضيف على المكونات السابقة شرائح الطماطم المقطعة مكعبات كبيره رأسين البصل الأخضر المفروم وعليهم حزمة البقله أو الرجلة وذلك بعد غسلهم جيدا وتجفيفهم. نبدأ في عمل الصوص الذي يضاف على الخضروات السابقة نحضر طبق صغير ثم نضع فيه تبس الرمان مع الثوم المفروم. وأيضا عصير الليمون ورشه الملح والزيت وملعقة السماق ونصف ملعقه البابريكا ثم نقلب المكونات مع بعضها جيدا. نضع الصوص على طبق الخضروات السابق مع التقليب الجيد ثم نضيف عليهم قطع الخبز المحمص قبل التقديم مباشرة. ثم نسكب الفتوش في طبق التقديم ويقدم بالهناء والشفاء. الأنواع الأخري من سلطة الفتوش اللبناني: الفتوش اللبناني بالزبادي و الفتوش اللبناني بالباذنجان والفتوش اللبناني مع أفخاذ الدجاج.

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