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طريقة عمل العدس الأصفر، نقدم في هذه المقالة أسهل وأسرع وأشهى الأكلات الشعبية، التي يقوموا الأشخاص بعمل هذه الأكلة في فصل الشتاء لأنها تقوم بتدفئة الجسم، حيث أن الأكلة لا تأخذ وقت أومجهود وتكون معظم مكوناتها بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغاية، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث علي طريقة عمل أشهى الأكلات في فصل الشتاء. أسهل طريقة لعمل العدس الأصفر المكونات: ربع كيلو من العدس الأصفر أو حسب الرغبة. اثنان من الجزر حسب الرغبة. اثنان من البصل المتقطع حسب الرغبة. اثنان من البطاطس المتقطعة حسب الرغبة. اثنان من الطماطم متقطعة حسب الرغبة. واحد من خضار الفلفل الحار حسب الرغبة. القليل من الثوم المفروم. معلقتين من زيت الزيتون. ثمانية أكواب صغيرة من الماء. أربعة ورقات من ورق لورا. أربعة معالق من الليمون المعصور. معلقتين من الملح. القليل من الفلفل الأسود. القليل من الكركم المطحون. نصف كيلو من الشعرية. القليل من الزيت النباتي. طريقة تحضير عمل العدس الأصفر نقوم بتحضير إناء فارغ علي النار.

نقوم بإضافة ثمانية أكواب من الماء الفاتر، ثم نقوم بإضافة اثنان من الجزر حسب الرغبة.

إضافة اثنان من البصل المتقطع حسب الرغبة، ثم إضافة اثنان من الطماطم المتقطعة.

إضافة اثنان من البطاطس المتقطعة حسب الرغبة، ثم وضع واحد من خضار الفلفل الحار حسب الرغبة.

إضافة معلقتين من الثوم المفروم، ومعلقتين من زيت الزيتون.

إضافة أربعة ورقات من ورق لورا، ثم إضافة أربعة معالق من الليمون المعصور.

إضافة ربع كيلو من العدس الأصفر أو حسب الرغبة.

نترك الإناء بالمكونات علي النار حتي يتسلق الجزر والبصل والبطاطس والطماطم وتتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإغلاق النار ونترك الإناء حتي يهدأ ويبرد جيداً.

نقوم بتحضير خلاط كهربائي نقوم بإضافة المكونات في الخلاط.

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها ونقوم يسبقها في الإناء ونقوم بإضافة الإناء علي النار مرة أخرى.

تحضير طاسة علي النار ونقوم بإضافة القليل من الزيت النباتي في الطاسة.

نقوم بإضافة نصف كيلو من الشعرية.

نقوم بتقليب الشعرية باستمرار حتي تتحمر.

نقوم بإضافة الشعرية المحمرة في الإناء علي خليط العدس.

نقوم بإضافة معلقتين من الملح حسب التذوق، ثم إضافة القليل من الفلفل الأسود.

إضافة القليل من الكركم، ثم نقلب المكونات مع بعضها جيداً ونتركها لمدة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل العدس الأصفر - ثقفني

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