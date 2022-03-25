أفضل طريقة لعمل اللازانيا باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة

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طريقة عمل اللازانيا، تعتبر اللازانيا من الأكلات الإيطالية المشهورة في المطبخ الإيطالي، يفضلها الكثير من الأشخاص، من الممكن تحضيرها بأكثر من طريقة، فهي تحضر بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وموجودة في مطبخك، حيث يتم تحضيرها بالدجاج، أو باللحم المفروم، أو بالخضار، أوبالسوسيس، وفي هذا المقال سنقوم بتحضير اللازانيا في المنزل من خلال متابعتكم للسطور التالية فتابعونا. طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة المكونات ثلاثة أكواب من صلصة الطماطم.

نصف كيلو مكرونة.

واحد بصلة مبشورة ناعم كبيرة الحجم.

نصف كوب جبنه موتزاريلا مبشورة.

مقدار نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

نصف معلقة صغيرة من البهارات.

إثنين ملعقة كبيرة زيت الذرة.

قليل من الملح والفلفل الأسود. مقادير البشاميل ربع كوب من الزبد السائح.

أربعة أكواب من اللبن الحليب.

قليل من الملح والفلفل الأسود.

ربع كوب من الدقيق الفاخر. طريقة تحضير البشاميل ضعي الدقيق مع كوب من اللبن الحليب البارد، قومي بتقليب الدقيق مع اللبن حتي يذوب الدقيق مع اللبن.

أحضري إناء مناسب وضعيه على نار متوسطة الحرارة، ضعي الزبدة حتي تذوب تماماً.

أسكبي عليه الثلاثة أكواب من اللبن، ثم أضيفي كوب اللبن بالدقيق، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود.

استمري في التقليب وهو على النار حتى تحصلي على خليط كثيف، أرفعي الإناء من على النار. طريقة تحضير اللازانيا قومي بإحضار إناء مناسب وضعي فيه الزيت وضعيه على نار متوسطة الحرارة، ثم ضعي البصل، وقومي بالتقليب لمدة لا تقل عن دقيقتين.

ثم قومي بوضع اللحم المفروم والقليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات، واستمري في التقليب حتى تحصلي على اللون البني.

تهدئه النار على اللحم، وقومي بتغطية الإناء واتركيه لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

ضعي الصلصة واتركي الخليط على نار هادئة لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم رفعهم من على النار.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية.

الآن قومي بمسح الصينية بالزبد، ثم أضيفي طبقة رقيقة من اللازانيا ثم طبقة رقيقة من اللحم، وبعدها طبقة من البشاميل، كرري نفس الطريقة مره أخرى.

ضعي باقي البشاميل على وجه الصينية بعد وضع كل الكمية من اللازانيا واللحم المفروم، ضعي عليها الجبنة الموتزاريلا أخر طبقة على الوجه.

ادخلي الصينية في الفرن لمدة٤٠ دقيقة حتي تنضج تماماً، ويصبح لونها بني.

قومي بتقطيعها ثم قدميها ساخنة. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل اللازانيا باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة - ثقفني

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