نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رول الدجاج باللحم المفروم أكلة سهلة وسريعة لإفطار رمضان في المقال التالي

يعتبر رول الدجاج باللحم المفروم من ألذ الأكلات التي يمكنك تحضيرها على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، فهي أكلة سهلة وسريعة التحضير وتتميز بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، ودائماً تبحث ربات البيوت عن أكلات جديدة يقدموها لأسرهم وخاصة في أيام الصيام، وتعتبر أكلتنا اليوم من الأكلات المميزة التي لها قيمة غذائية عالية فهي مكونة من الدجاج واللحم المفروم وهما من أهم مصادر البروتين المفيد لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل رول الدجاج باللحم المفروم على طريقة هبة أبو الخير. مكونات رول الدجاج باللحم المفروم كيلو دجاج مفروم.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا. الحشوة ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة زبدة أو سمن.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير لتحضير الحشوة: نضع ربع كيلو من اللحم المفروم في طاسة ساخنة على النار مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. نضيف البصل المفروم ناعم وملعقة صغيرة زبدة أو سمن مع استمرار التقليب. ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونترك الحشوة على نار هادئة لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. لتحضير رول الدجاج: نضع الدجاج المفروم في إناء عميق ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نضيف نصف ملعقة صغيرة بابريكا ثم نعجن الدجاج المفروم مع مراعاة دهن اليد بالزيت. نفرد الدجاج المفروم بشكل مستطيل على ورقة فويل عليها ورقة زبدة مدهونة بقليل من الزيت. نضع حشوة اللحم المفروم على الجانب ثم نلف على شكل رول مع الضغط عليه حتى يتماسك جيداً. نغلق الجوانب جيداً ونغلف الرول بورقة فويل ثانية ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة أو الفريزر لمدة نصف ساعة. ثم نضع الرول في صينية بها ماء مغلي حتى المنتصف وندخله فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ساعة ونصف. نزيل الورق بعد النضج ثم ندهن الرول بخليط مكون من ملعقة صغيرة صلصة أو كاتشب وملعقة صغيرة زبدة مذابة. ثم ندخل رول الدجاج الفرن تحت الشواية لمدة عشر دقائق فقط، وبذلك يصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة رول الدجاج باللحم المفروم أكلة سهلة وسريعة لإفطار رمضان - ثقفني

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