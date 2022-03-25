حضري شوربة الحريرة بالحمص في المنزل بطعم لذيذ ورائع

تعتبر شوربة الحريرة بالحمص ، من أنواع الشوربات التي تشتهر بكثرة في المطبخ العربي، وهي سهلة التحضير ولا تحتاج إلي وقت طويل عند إعدادها، وتتميز بتعدد مكوناتها كاللحم والخضار، وهي تحتوي علي قيمة غذائية عالية، وهي شوربة من المطبخ الأندلسي والمطبخ العربي والمطبخ الجزائري وأصلها أندلسي، فهي عبارة عن شوربة بمكونات متنوعة ومغذية مثل العدس والحمص واللحم والطماطم، فهي تتمتع بمذاق لذيذ جداً ورائع، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل شوربة الحريرة بالحمص في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل شوربة الحريرة بالحمص

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الشوربة الشهية وهي كالتالي:-

6 أكواب من الماء.

نصف كوب عدس مغسول.

نصف معلقة كبيرة من زيت الذرة.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة.

معلقة صغيرة من الملح.

مقدار معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الزنجبيل والقرفة.

نصف كوب من البقدونس مفروم.

مقدار نصف كوب من الكزبرة مفروم.

علبة من الحمص الحب.

حبة من الطماطم المقطع مكعبات صغيرة.

نصف كوب من لسان العصفور المسلوق.

4 ملاعق من عصير الليمون.

كوب من مرقة الخضار.

4 ملاعق من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

2 معلقة صغيرة من رب البندورة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات بسيطة لتحضير شوربة الحريرة بالحمص في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بتسخين كمية من الماء والملح في إناء علي النار، ثم نضيف العدس ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يرفع من علي النار وتصفيه من الماء ونتركه جانباً، ثم نسخن الزيت في إناء علي النار. ثم نضيف البقدونس ونصف كمية الكزبرة والزنجبيل والقرفة والبصل مع التقليب لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نضيف الطماطم مع التقليب لعدة دقائق، ثم نضيف العدس والحمص ومرقة الخضروات مع التقليب المستمر. ثم نضيف الفلفل الأسود والملح مع التقليب لمدة 5 دقائق، ثم تغطي وتترك لمدة 40 دقيقة أو حتي تمام النضج. بعد ذلك نقوم بخلط الماء والدقيق وكمية الكزبرة المتبقية وعصير الليمون ورب البندورة في وعاء. ثم نضيف خليط الكزبرة ورب البندورة والسان العصفور إلي الشوربة والتحريك لمدة 5 دقائق ثم يرفع من علي النار.

فوائد الحمص للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض هذه الفوائد الصحية وهي كما يلي:-

يعمل علي زيادة الشعور بالشبع.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

يعمل علي التحكم في معدل السكر بالدم.

يساعد علي تعزيز نمو البكتيريا الصحية.

مناسب جداً للأشخاص المصابين بحساسة الغوتين.

طريقة عمل شوربة الخضار المشكل

من هنا سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل هذه الشوربة الرائعة وهي كما يلي:-