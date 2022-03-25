طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الكدابة بطريقة الشيف هالة فهمي

الكنافة بالقشطة الكدابة من الوصفات السهلة البسيطة التي يجهلها الكثير من سيدات المنزل، حيث أنها البديل الاقتصادي الأوفر الكنافة بالقشطة، ولاسيما أن طعمها لا يقاوم، وتعتبر الكنافة من أكثر وأشهر الحلويات التي يتم إعدادها بكثرة في شهر رمضان خصيصا، نظرا لأسعارها القاهرة بالمحلات تلجأ الكثير من السيدات إلى طرق التحضير الأقل في التكلفة، حيث أن الكنافة بالقشطة الكدابة وصفة لذيذة جدا وتعتبر الأوفر مقارنة الكنافة بالقشطة، فضلا على أنها لا يختلف الطعم كثير بين الاثنين، لذلك نقدم لكم في موقعنا طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الكذابة في هذا المقال.

مقادير عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

نصف كيلو من الكنافة المخصصة للحلويات.

كوب سمنة بلدي أو زبدة.

الحشو “القشطة”

نصف لتر لبن سائل.

ثلاث ملاعق كريم شانتيه.

ثلاث ملاعق لبن بودرة.

ثلاث ملاعق نشا ذرة.

الشربات

كوبين سكر.

كوب ماء.

عصره ليمونة.

رشة فانيليا.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الكدابة

أولا يتم تقليب الحليب السائل مع النشا واللبن البودرة والكريم شانتيه، ويتم وضعهم على نار هادئة وتقليبهم باستمرار للحصول على قوام متماسك ويتم وضع الخليط جانبا حتى يبرد تماما.

ثم تقطع الكنافة وتضب عليها السمنة ويفرك معا حتي يتدخلون بشكل كبير معا.

نحضر صينية مقاس ٢٦ ونفرد ربع كيلو كنافة في قاع الصينية، ثم توزع القشطة “الخليط سابق التحضير” عل الصينية كاملة.

ثم تغطي القشطة بباقي كمية الكنافة وتضغط الكنافة براحة اليد كي تتساوى جميعها.

ندخل الكنافة الفرن على درجة حرارة ١٨٠ على الرف الأسفل، ثم نرفعها تحت الشواية للحصول على اللون الذهبي المطلوب.

نحضر الشربات بوضع جميع المكونات في كسرولة وتقليبهم جيدا على البارد، ثم يتم رفعه على نار عالية حتى يغلي.

بعد أن يغلي الخليط يتم تهدأ النار لمدة عشر دقائق ويصب على الكنافة وهو بارد والكنافة ساخنة.

يتم إدخال صينية الكنافة الفرن بعد سقيها بالشربات وهي ساخنة عقب اختفائها لمدة خمس دقائق.

تترك الكنافة بالقشطة الكدابة لتبرد تماما، ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.

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