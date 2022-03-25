نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مفصلة لتحضير بلح الشام في مطبخك بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء في المقال التالي
بلح الشام من ضمن الحلويات سريعة وسهلة التحضير، بل يمكنك القول إنها إحدى تلك الوصفات التي لا تتطلب منك سوى القليل من المكونات الاقتصادية التي تجدها في جميع المطابخ فهي عبارة عن نوع من المعجنات التي تتخذ شكل البلح أو التمور نقوم بتحميرها وتغمس في الشربات الثقيل، وهناك الكثير من الأشخاص يفضلوا حشوها بالكاسترد أو الكريمة المخفوقة او بالسكر البودر وسنتعرف خلال مقالنا حول طريقة تصنيعها بكل سهولة وأهم المكونات التي تدخل في عملها فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.
مكونات بلح الشام
إذا كنت سيدتي تريدين صنع بلح الشام في مطبخك بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء من خلال السوبر ماركت أو أي أسواق متوفرة لديك، نقدم إليكم اهم المكونات الأساسية لعمل بلح الشام وهي:
- ثلاث بيضات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب زيت نباتي.
- كوب من الشربات او حسب رغبتك.
- ملعقتان كبيرتان من البيكينج باودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
مكونات عمل الشربات
لابد من إحضار المكونات التالية لصنع الشربات وهي:
- كوب سكر.
- نصف كوب ماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملاعق كبيرة عسل.
طريقة تحضير الشربات
نقوم بوضع كل من السكر على الماء في وعاء على النار حتى تغلي المكونات، ثم نقوم بوضع الليمون ونعود بوضع الوعاء على نار خفيفة لمدة حوالي عشر دقائق ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد.
طريقة عمل بلح الشام
نقدم إليكم طريقة عمل بلح الشام وهي كالتالي:
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع كوب ونصف من الدقيق فيه، ثم قومي بوضع كمية من الماء تتناسب مع كمية الدقيق، ونضع الوعاء على حرارة منخفضة مع التحريك المستمر.
- حينما تلاحظي أن الخليط ثقل وتماسك قومي بتهدئته ثم ضعي البيض بالتدريج مع التقليب بسرعة وعليهم عصير الليمون والزيت وملعقة صغيرة من الفانيليا واخلطيهم جيدًا حتى يمتزجوا.
- تعتبر خطوة خلط البيض هي الأصعب في تلك الوصفة ولذا لابد من تهدئة الخليط.
- بعد ذلك قومي بوضع الزيت على النار وشكلي البلح وضعيه في الزيت وحينما يحمر قلبية.
- ثم ضعي بلح الشام في الشربات، ويمكنك رشه ايضا بالسكر البودر أو رشه بالعسل، يمكن حشو بلح الشام بالكريمة المخفوقة و مرشوشة بالعسل أو بالفستق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة مفصلة لتحضير بلح الشام في مطبخك بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.