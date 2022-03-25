طريقة مفصلة لتحضير بلح الشام في مطبخك بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء

بلح الشام من ضمن الحلويات سريعة وسهلة التحضير، بل يمكنك القول إنها إحدى تلك الوصفات التي لا تتطلب منك سوى القليل من المكونات الاقتصادية التي تجدها في جميع المطابخ فهي عبارة عن نوع من المعجنات التي تتخذ شكل البلح أو التمور نقوم بتحميرها وتغمس في الشربات الثقيل، وهناك الكثير من الأشخاص يفضلوا حشوها بالكاسترد أو الكريمة المخفوقة او بالسكر البودر وسنتعرف خلال مقالنا حول طريقة تصنيعها بكل سهولة وأهم المكونات التي تدخل في عملها فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مكونات بلح الشام

إذا كنت سيدتي تريدين صنع بلح الشام في مطبخك بمكونات اقتصادية وسهلة الشراء من خلال السوبر ماركت أو أي أسواق متوفرة لديك، نقدم إليكم اهم المكونات الأساسية لعمل بلح الشام وهي:

ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب من الشربات او حسب رغبتك.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات عمل الشربات

لابد من إحضار المكونات التالية لصنع الشربات وهي:

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملاعق كبيرة عسل.

طريقة تحضير الشربات

نقوم بوضع كل من السكر على الماء في وعاء على النار حتى تغلي المكونات، ثم نقوم بوضع الليمون ونعود بوضع الوعاء على نار خفيفة لمدة حوالي عشر دقائق ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد.

طريقة عمل بلح الشام

نقدم إليكم طريقة عمل بلح الشام وهي كالتالي: