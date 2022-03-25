نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لإزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون ألم بطرق منزلية وبكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشاكل التي تواجه الكثير من النساء هي ظهور الشعر في المناطق الحساسة، ودائما ما تسعى النساء إلى إيجاد حل بدون ألم وأيضا سريع وسهل لإزالة الشعر، فإن إزالة الشعر من تلك المناطق يشعر الفتاة بأنوثتها وجمالها وذلك نابع من الشعور بالثقة بالنفس والنظافة، لكن تبحث العديد من النساء إلى طرق طبيعية وبسيطة بدون تكاليف باهظة، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أفضل طريقة لإزالة الشعر من المناطق الحساسة بكل سهولة بوصفة منزلية.

افضل الطرق لإزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون ألم

هناك الكثير من الطرق التي تساعد في إزالة الشعر من المناطق الحساسة للحصول علي أفضل نتائج وهي بشرة ناعمة وجذابة ونضرة، ومن أهم تلك الطرق:

إزالة الشعر باستخدام الشمع بدون ألم

يصنف الشمع على أنه أسرع وأسهل الوصفات لإزالة الشعر من المناطق الحساسة.

كما أن الشمع من أفضل الطرق للحصول على بشرة نضرة وناعمة بدون تكاليف.

يمكن استخدام الشمع عن طريق تسخينه وثم يوضع على المناطق المراد إزالة الشعر منها، ومن ثم يستخدم المناديل الخاصة بإزالة الشمع بعكس الاتجاه، وتمتعي ببشرة نضرة وناعمة.

ازالة الشعر باستخدام السويت ( الحلاوة )

يعتبر السويت من أفضل وأشهر وأهم الطرق التي تساعد في إزالة الشعر من المناطق الحساسة.

يعمل السويت علي بطء نمو الشعر مرة أخرى بعد استخدامه.

لكن من عيوب السويت أن النساء لا تفضل استخدامه، لأنه يسبب الألم.

طريقة عمل السويت لإزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون ألم في المنزل

المكونات

عدد 2 كوب من الماء الفاتر

عدد كوب من السكر

نصف كوب صغير من عصير الليمون

طريقة التحضير

يتم وضع وعاء على نار هادئة. وضع السكر والماء مع التقليب المستمر. يتم إضافة عصير الليمون أثناء التقليب. يتم تركة علي النار لمدة 40 دقيقة. يتم إطفاء النار عندما يتحول المزيج إلى اللون الذهبي. يتم تركة حتى يبرد ليكون جاهز للاستخدام في إزالة الشعر.

وصفة الكركم والسكر البني لإزالة الشعر بدون ألم

يساعد الكركم على العناية وترطيب الجلد كما يساعد في إزالة الشعر ويعتبر مطهر طبيعي للجلد للقضاء على البكتريا والجراثيم.

المكونات

عدد ملعقة صغيرة من الكركم

عدد 2 ملعقة صغيرة من جل الصبار ( الألوفيرا )

عدد 2 ملعقة صغيرة من السكر البني

عدد ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

يتم خلط الكركم وجل الصبار جيدا في وعاء نظيف ثم يتم إضافة زيت جوز الهند وأخيرا السكر البني حتى نحصل على عجينة متجانسة. يتم وضع الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها مع فرك تلك المنطقة لمدة 5 دقيقة. يتم إزالة الخليط باستخدام منديل مبلل. تكرر الوصفة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

وصفة العسل والليمون والسكر لإزالة الشعر بدون ألم

يمكن استخدام هذه الوصفة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بدون ألم.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقتين كبيرتين من السكر

نصف كوب من اليمون

طريقة التحضير والاستخدام