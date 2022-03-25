اصنعي حلوي العريكة السعودي من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان

تعتبر العريكة السعودي ، حلوى ذو مذاق ساحر وهي من الحلويات السعودية التقليدية، وهي حلوى سهلة وسريعة وتتميز بطعمها اللذيذ، وهي من الأطباق الشهية واللذيذة التي تشتهر بها دول الخليج العربي خاصة في دولة السعودية، فهذا الطبق غني بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، وهي حلى شعبي سعوي يصنع بالأساس من التمر، والتي يشتهر بصنعها المطبخ السعودي، وهي من المأكولات التراثية في جنوب السعودية، وتعتبر مغذية ومفيدة لاحتوائها علي التمر الغني بالكثير من الإلياف والمعادن، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط الخطوات لتحضير حلوى العريكة السعودي في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل العريكة السعودي

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأسمر.

3 أكواب من الماء.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

2 كوب من التمر الطري.

معلقة كبيرة من السمن.

5 ملاعق كبار من القطر.

للتزين:-

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا أبسط الخطوات لتحضير حلوى العريكة السعودي في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

قومي بنقع التمر في الماء لمدة ليلة كاملة، ثم أخلطي المقادير الجافة مع بعضها البعض. ثم اعجني العجينة بماء التمر المنقوع، ثم اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك ضعي العجينة في صينية، ثم ادخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية حتي تنضج. ثم اخرجيها من الفرن وهي ساخنة قسميها، وضعيها في كيس سميك مع التمر والسمن. بعد ذلك أغلقي الكيس واعجني بقوة، ثم اعجني حتي تصبح لدينا عجينة طرية ولينة. ثم ضعي الزبدة علي النار حتي تسخن، بعد ذلك صبي الزبدة في الوسط ثم صبي القطر. بعد ذلك زيني الوجه بالتمر وقدميها بألف صحة وهنا.

فوائد التمرللجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-

مضاد للسرطانات.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

يساعد علي إنقاص الوزن الزائد.

يمد الجسم بالطاقة والحيوية.

تعزيز صحة الجهاز العصبي.

يحافظ علي صحة القلب.

مضاد حيوي طبيعي.

مفيد لمرضي السكري.

غني بالبروتينات والكربوهيدرات.

يعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

طريقة عمل خبز التميس السعودي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز اللذيذ وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به، 3 أكواب من الدقيق مع معلقتين كبار من حليب البودرة، مع معلقة صغيرة خميرة فورية مع معلقة كبيرة من السكر، واخلطي المكونات حتي تتجانس. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك شكلي كرات متوسطة الحجم من العجين، ثم انثري دقيق في صينية الفرن وضعي عليها كرات العجين، وغطي العجين واتركيه جانباً حتي يتخمر. ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، بعد ذلك اضغطي علي الكرات بواسطة يدك، ثم ادهني كرات العجين بالماء واصنعي شقوق فيها بالشوكة. بعد كدة ادخلي الصينية إلي الفرن حتي ينضج الخبز، ثم اخرجيها وقدمي الخبز، ساخناً بالهناء والشفاء.

طريقة عمل العريكة الحجازية

سوف نقدم لكم خطوات تحضير هذه الحلوى اللذيذة في المنزل وهي كالتالي:-