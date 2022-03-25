تعرفي على طريقة عمل عجينة العشر دقائق لاعداد ألذ المخبوزات

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عجينة العشر دقائق من أفضل المعجنات التي تستخدم في جميع أنواع المعجنات والمخبوزات، ويعتبر سر نجاح أي نوع من المخبوزات وهي عجينة يجب أن تكون هشة، وهي من العجائن التي تستخدم في جميع الوصفات المختلفة، وهذه العجينة تعتمد عليها ربة الأسرة في تحضير المخبوزات، والكثير من الأمهات يرغبن معرفة الطريقة بسهولة، لذلك نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة ويسر.
طريقة عمل عجينة العشر دقائق
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل العجينة السريعة بكل سهولة؛ حيث أن مكوناتها سهلة ومتوفرة في كثير من البيوت، وتتمثل المكونات في الآتي:
- خمس أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من اللبن البودر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 2 كوب من الماء الدافئ للعجن.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير عجينة العشر دقائق، والتي يمكن من خلالها عمل ألذ المخبوزات التي من مميزاتها أن تكون هشة وطرية، وإليكم طريقة التحضير كما يلي:
- نضع الخميرة مع الماء والسكر ونقلب المكونات جيدا، ثم نتركهم لمدة ربع ساعة حتى يختمر الخليط.
- نحضر وعاء نضع به الدقيق ثم يسكب عليه الخميرة، وذلك مع التقليب جيدا حتى تصبح عجينة، ونتركها لمدة ربع ساعة.
- نضع فوق العجينة باقي المكونات وهي الزبدة و اللبن البودر، ثم نعجن جيدا لمدة عشر دقاىق حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.
- يتم تغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ حتى تختمر.
- ثم يتم استخدام هذه العجينة للفطائر والكثير من المخبوزات، كما يمكنك حشو بالحشوات المختلفة.
- نضع العجينة في الفرن لكي تنضج ويصبح لونها ذهبي.
أسرار نجاح عجينة العشر دقائق
عجينة العشر دقائق لكي تنجح وتصبح هشة وطرية وصالحة لعمل الكثير من الوصفات يلزمك اتباع الخطوات التالية:
- اختيار نوع جيد من أنواع الدقيق الفاخر متعدد الاستخدامات.
- نخل الدقيق جيدا حتى نتخلص من الشوائب والعوالق التي تتطاير في الجو، ونتخلص أيضًا من التكتلات التي من الممكن أن تتساقط داخل الدقيق، لذلك يجب نخل الدقيق جيدا.
- يجب اختبار صلاحية المكونات المستخدمة في هذه الوصفة.
- كما يجب استخدام الماء الدافئ في العجين.
- لابد من ترك العجينة لمدة عشر دقائق حتى تختمر العجينة.
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