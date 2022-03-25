أسهل طريقة لتحضير صينية البطاطس في الفرن على إفطار رمضان

تحضير صينية البطاطس في الفرن وهي من الاطباق التي تطلبها السيدات،حيث تعتبر البطاطس من أشهر أنواع الخضروات، ويفضلها كل من البالغين والأطفال، حيث يتم استخدامها في معظم الأطباق الرئيسية بطرق متنوعة ويمكن أن تؤكل نيئة أو مشوية أو مهروسة، من حيث طبق البطاطس، فهو من أشهر الأطباق في العديد من البلدان ، ويقدم مع اللحم أو بدونه أو كليهما، وسوف نوضح لك كيفية تحضير طبق البطاطس باللحم وبدونه، حيث انه هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل أفضل صنية بطاطس، ويمكن تقديمها علي الإفطار في رمضان.

المقادير:

مقادير تحضير صينية البطاطس في الفرن

6 حبات من البطاطس تكون متوسطة الحجم ويتم تقشيرها 3 حبات من البصل تكون كبيرة ربع كيلو من الطماطم ربع كوب من صلصة الطماطم 4 فصوص من الثوم يكون مفروم · ربع كوب زيت زيتون · ثلاث ملاعق تكون كبيرة من الماء ملعقتان كبيرتان بهارات ملعقة صغيرة ملح وفلفل

طريقة تحضير صينية البطاطس في الفرن

نغسل البطاطس والبصل والطماطم جيدًا نقطع البطاطس إلى شرائح، ونقوم بتقطيع البصل إلى حلقات،

كما نقوم أيضا بتقطيع الطماطم إلى قطع دائرية ضعي البطاطس والبصل والطماطم معًا في وعاء اخفقي صلصة الطماطم مع زيت الزيتون والملح والفلفل يُسكب هذا المزيج فوق البطاطس والبصل والطماطم حتى تمتزج جيدًا معهم انشر مزيج البطاطس في صينية خبز قم بتغطيته بورق احباط ضعه في الفرن لمدة 45 دقيقة

إرشادات لعمل صينيّة البطاطس

أهم شىء هي القيام بتقطيع البطاطس إلى قطع سميكة ولا نقطعها شرائح تكون رفيعة؛ لأن البطاطس تطبخ بسرعة، إذا كانت القطع رفيعة جدًا، فسيتم تحويلها إلى مهروس. من الأهمية بمكان تقطيع البطاطس إلى جولات متوسطة الحجم من أجل الحفاظ على خطوات عمل الصنية سواء بالفراخ او باللحمة يجب تقطيع شرائح البصل إلى شرائح رفيعة وليست سميكة ويجب استخدام الثوم لضمان تحقيق النكهة المرغوبة قطعي الطماطم إلى أنصاف وضعيها في مقلاة كهربائية لاستخدامها كصلصة أو امزجي الصلصة مع الطماطم. اعتني بالدجاج وانقعيه في خليط من الماء والليمون لمدة نصف ساعة. لأنه يمتص الماء بسرعة ويوفره عند الطلب نضع ملعقة من السمن على حبات البطاطس وذلك قبل أن يتم وضعها في الفرن.

طريقة عمل صينية بطاطس بالفرن بقطع اللحم

نصف كيلو لحم بقري 6 حبات بطاطس 5 قطع طماطم 4 حبات بصل 4 حبات فلفل أخضر رأس ثوم ؛ 3 ملاعق كبيرة زيت ملعقة كبيرة دهن كوب مرق لحم ملعقة صغيرة ملح فلفل أسود بابريكا وهيل 2 ورق غار