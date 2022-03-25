اصنعي حلوى الخوخ الإيطالية للذيذة لأطفالك في المنزل بخطوات بسيطة

حلوى الخوخ الإيطالية ، هي حلوى ورقية في الشكل ومن السهل جداً إعدادها في المنزل، وهي تتميز بمذاق لذيذ للغاية، يمكنك أيضاً تحضيرها في الأعياد والمناسبات، وهي حلوى خرافية هشة بحشوة الريكوتا، وتتعدد وتتنوع الحلوى من نوع لأخر ومنها ما هو جذاب وله ملايين المحبين، وهي من أشهر الوصفات التي تحضر في موسم الخوخ الطازج، وهي حلوى صيفية رائعة بحشوة الريكوتا، ويعد المطبخ الإيطالي واحد من المطابخ الأوربية الأكثر شهرة علي مستوي العالم، حيث تقديم أشهي الحلويات، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى الخوخ الإيطالية في المنزل.

مكونات عمل حلوى الخوخ الإيطالية

سوف نتعرف علي مقادير هذه الحلوى الشهية وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق.

3 بيضات.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

225 جرام من السكر.

نصف كوب من الحليب.

عصير ليمونة واحدة.

معلقة صغير من مستلخص الفانيليا.

113 جرام زبدة مذابة.

الحشو:-

بشر برتقالة واحدة.

معلقة صغيرة من مستلخص الفانيليا.

74 جرام من السكر.

300 جرام من جبن الريكوتا.

للتزين:-

ربع كوب من عصير التفاح وعصير الخوخ.

50 جرام من السكر.

ملون غذائي أحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير حلوى الخوخ الإيطالية في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

قومي أولاً بتسخين الفرن علي درجة 180 مئوية، وبطني صينية الفرن بورق الزبدة. ثم في وإناء كبير الحجم ضعي الدقيق المنخل وبكينج بودر، ثم في وإناء أخر كبير نخفق البيض والسكر ونضيف الزبدة والفانيليا قشر الليمون. بعد ذلك يضاف الدقيق بالتدريج إلي المكونات، ويخلط حتي يتم تشكيل عجينة ناعمة وطرية. ثم نقوم بتشكيل العجين كرات صغيرة، ما يقرب من 30 جرام لكل حبة، ثم ضعي الكرات علي ورقة الزبدة، واضغط قليلاً علي أعلي لتسطيح قليلاً. بعد ذلك اتركي مسافة 1 بوصة بين كل كرة، ثم أخبزيها لمدة 11 دقيقة، يجب أن تبقي الكوكيز بيضاء قليلاً من فوق، والبني الذهبي من أسفل الحلوى. ثم في حين أن الحلوى لا تزال دافئة اعمل حفرة صغيرة بسكين أو معلقة، بعد ذلك املأ كل حفرة حلوى علي حدا ثم ألصقهم اثنين مع بعضهم. بعد ذلك في إناء متوسط الحجم، صبي عصير التفاح وملون الطعام، في وعاء صغير نضع السكر. ثم كل حلوى غمسيها في العصير ثم لفها في السكر، لتحكم في اللون ليصبح أغمق. بعد ذلك زينيها بأوراق النعناع، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين، بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل الحشو

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية خطوات تحضير الحشوة بكل سهولة وهي كالتالي:-