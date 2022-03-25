أقوي خلطة لتبييض وتفتيح تحت الإبط وإزالة الأسمرار نهائياً لن تصدقي النتيجة فعالة ومضمونة 100%

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المناطق الحساسة في الجسم مثل الإبط ومنطقة البيكيني هي من اكثر المناطق التي تبدو بلون مختلف عن البشرة وبقية الجسم حيث أنها تبدو بلون أغمق وتوجد هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه المناطق تبدو بلون أغمق ومن هذه الأسباب هو عدم تغيير الملابس الدخلية بشكل مستمر وعدم الإهتمام بهذه المناطق من تقشير كل فترة من الزمن، وعدم إستخدام المرطبات الخاصة بها حتى تصبح ناعمة وجميلة وجذابة، لذلك هذه المناطق تحتاج عناية كبيرة مثل البشرة تماما بل وتحتاج روتين النظافة اليومي حتى تصبح نظيفة وبلون أبيض وجميل، ومن الأشياء الخاطئة التي تقع بها الكثير من السيدات هي إستخدام السكر مع بعض المكونات الاخرى لتقشير وإزالة الجلد الميت من هذه المناطق تماماً.
ولكن تعتبر هذه الحلول من الحلول الخاطئة التي تسبب العديد من المشكلات مع مرور الزمن، ولكن الحل السحري الذي يجعلكي تتمتعين بلون أبيض تحت الإبط مثل الحليب وهو المكون السحري الطبيعي وهو عصير الليمون الذي يدخل مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة عصير الليمون ومكوناتها للتمتع بإبط مثل الحليب وتجعلها تظهر بلون أبيض وجذاب.
مكونات خلطة لتفتيح تحت الإبط
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل خلطة لتفتيح تحت الإبط
- أخلطي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون في طبق صغير وضعي عليها ملعقة واحدة صغيرة من النشا وقومي بتقليب النشا مع عصير الليمون حتى تتجانس.
- بعد تقليب النشا مع عصير الليمون قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من القهوة وضيفي إليهم ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب المكونات جيدا ببعضهما حتى تختلط جيدا.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة تحت الإبط مع مراعاة عند وضع هذه الخلطة تحت الإبط قومي بفركها لمدة خمسة دقائق حتى تتمكني من إزالة والتخلص من الجلد الميت نهائيا.
- أتركي هذه الخلطة تحت الإبط لمدة تصل من عشرة دقائق إلى خمسة عشر دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي أولا بفرك هذه الخلطة من الجلد ثم قومي بغسل منطقة تحت الإبط بالماء البارد جيدا بعد غسل هذه المنطقة بالماء قومي بترطيبها بالمرطب المناسب لجلدك حتى تحصلين على نعومة فائقة ونتيجة مذهلة.
- كرري إستخدام الخلطة مرتان في كل إسبوع للوصول إلى النتيجة التي تحلمين بها.
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