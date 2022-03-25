أقوي خلطة لتبييض وتفتيح تحت الإبط وإزالة الأسمرار نهائياً لن تصدقي النتيجة فعالة ومضمونة 100%

المناطق الحساسة في الجسم مثل الإبط ومنطقة البيكيني هي من اكثر المناطق التي تبدو بلون مختلف عن البشرة وبقية الجسم حيث أنها تبدو بلون أغمق وتوجد هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه المناطق تبدو بلون أغمق ومن هذه الأسباب هو عدم تغيير الملابس الدخلية بشكل مستمر وعدم الإهتمام بهذه المناطق من تقشير كل فترة من الزمن، وعدم إستخدام المرطبات الخاصة بها حتى تصبح ناعمة وجميلة وجذابة، لذلك هذه المناطق تحتاج عناية كبيرة مثل البشرة تماما بل وتحتاج روتين النظافة اليومي حتى تصبح نظيفة وبلون أبيض وجميل، ومن الأشياء الخاطئة التي تقع بها الكثير من السيدات هي إستخدام السكر مع بعض المكونات الاخرى لتقشير وإزالة الجلد الميت من هذه المناطق تماماً.

ولكن تعتبر هذه الحلول من الحلول الخاطئة التي تسبب العديد من المشكلات مع مرور الزمن، ولكن الحل السحري الذي يجعلكي تتمتعين بلون أبيض تحت الإبط مثل الحليب وهو المكون السحري الطبيعي وهو عصير الليمون الذي يدخل مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة عصير الليمون ومكوناتها للتمتع بإبط مثل الحليب وتجعلها تظهر بلون أبيض وجذاب.

مكونات خلطة لتفتيح تحت الإبط

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة لتفتيح تحت الإبط