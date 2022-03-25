طريقة عمل جبن الموزاريلا في المنزل مع سر نجاح الطريقة خطوة بخطوة بثلاث مكونات فقط

الجينة الموزاريلا تعتبر من أشهر أنواع الجبن والتي يفضلها العديد من الأشخاص بشكل كبير للغاية كما يمكنكم إضافة الجبن الموزاريلا إلى العديد من الوصفات المختلفة ويمكنكم وضعها ضمن المكونات الخاصة ب الفطائر والبيتزا والعديد من الوجبات الأخري الشهية للغاية كما يجب أن نشير أن الجبن الموزاريلا لها العديد من الفوائد الرائعة حيث تساعد في تقوية العظام لأنها تحتوي على كميات عالية من الكالسيوم وايضا لأنها صنعت من الحليب كامل الدسم كما يجب الإشارة أنها تمتلك العديد من المقومات للعديد من الأمراض تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الجبن الموزاريلا بكل سهولة.

المقادير المطلوبة لتحضير الجبن الموزاريلا

يمكنكم تحضير الجبن الموزاريلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

حليب سائل كامل الدسم.

عصير ليمون.

خل.

طريقة عمل الجبن الموزاريلا

يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية: