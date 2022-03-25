نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جبن الموزاريلا في المنزل مع سر نجاح الطريقة خطوة بخطوة بثلاث مكونات فقط في المقال التالي
الجينة الموزاريلا تعتبر من أشهر أنواع الجبن والتي يفضلها العديد من الأشخاص بشكل كبير للغاية كما يمكنكم إضافة الجبن الموزاريلا إلى العديد من الوصفات المختلفة ويمكنكم وضعها ضمن المكونات الخاصة ب الفطائر والبيتزا والعديد من الوجبات الأخري الشهية للغاية كما يجب أن نشير أن الجبن الموزاريلا لها العديد من الفوائد الرائعة حيث تساعد في تقوية العظام لأنها تحتوي على كميات عالية من الكالسيوم وايضا لأنها صنعت من الحليب كامل الدسم كما يجب الإشارة أنها تمتلك العديد من المقومات للعديد من الأمراض تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الجبن الموزاريلا بكل سهولة.
المقادير المطلوبة لتحضير الجبن الموزاريلا
يمكنكم تحضير الجبن الموزاريلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- حليب سائل كامل الدسم.
- عصير ليمون.
- خل.
طريقة عمل الجبن الموزاريلا
يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية:
- في قدر على نار متوسطة نقوم بوضع الحليب.
- ثم يجب عليكم إضافة الخل والليمون أيضا ويجب عليكم التقليب دوت توقف .
- أثناء التقليب سوف تلاحظين تقطع الحليب يجب عليكم التقليب حتى يصبح الحليب متكتل.
- ثم يجب عليكم بعد ذلك وضع حاجز بين النار والقدر.
- وفي هذه الحالة تبدأ شرائح الجبنة في الظهور.
- يجب عليكم الاستمرار في التقليب.
- يجب عليكم الاستمرار في التقليب حتى يصبح لدينا قوام مطاطي.
- عند محاولة تقطيع الجبنة تصبح مرنة.
- ثم يتم أخذ الجبنة من السائل الأبيض المحيط بها.
- ثم يتم النقر عليها حتى يتم إزالة الرطوبة.
ثم يجب عليكم وضع الجبن في الثلاجة لمدة حتى يتماسك.
- ثم يجب عليكم حفظها في علبة بلاستيكية محكمة الغلق.
- ثم يمكنك استخدامها بعد ذلك في كل شيء تريدينه.
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