تحذير خطير هذه علامات السرطان المبكر اعرفها قبل فوات الأوان اختبر نفسك من المنزل

قد قامت الجمعية الأمريكية في بيان أصدرته أن هناك أكثر من نصف الأشخاص سوق يصابون بالسرطان في حياتهم ولكن يجب أن نشير أن المراحل المبكرة يمكنكم علاج الخلايا السرطانية وبالتالي يمكنكم التخلص منها بشكل نهائي بنجاح ومع ذلك فإن هناك العديد من الأشخاص الذي لا يعرفون أعراض مرض السرطان وهذا ما يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

علامات السرطان المبكر

يمكن لجميع الأشخاص التعرف على علامات السرطان المبكر حتى يمكنكم معالجتها من البداية والقضاء عليها أيضاً ومن أجل تجنب انتشارها حيث ذكرت العديد من الدراسات المختلفة أن نسبة مرضي السرطان في المملكة المتحدة في عام ١٩٧٠ قد وصلت إلى ربع سكان العالم ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى النسبة الثالثة بعد ذلك في التسعينيات في عام ٢٠١٠ وبالطبع قد بلغت النسبة حوالي نصف سكان ومن أهم.

علامات السرطان المبكر

أولا حدوث تغير في وظيفة الأمعاء والمثانة أيضا.

ثانيا هناك ظهور جروح في الجسم لا تلتئم

ثالثا السعال المستمر.

رابعا آلام في العظام في حالة الإصابة بسرطان العظام.

خامسا صعوبة في السعال والبلع المستمر أيضاً.

سادسا نزيف غير طبيعي أو خروج دم بصورة غير طبيعية من الجسم.

سابعا نشوء عقد غربية للغاية في الجسم.

ثامنا نقض عبر محدد في الوزن أيضاً.

تجنب الإصابة بمرض السرطان

من الجدير بالذكر أنه يوجد اكثر من ٦٠٪ من السرطانات لدي جميع الأشخاص فوق ٦٥ عام وبالطبع كبار السن أكثر عرضة أيضاً للإصابة بالسرطان لذلك يجب عليكم تجنب جميع الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان مثل التدخين وشرب العديد من المشروبات الكحولية وقلة ممارسة الرياضية أيضاً وتناول الأطعمة الغير صحية وزيادة الوزن بشكل مفرط.