طريقة عمل خبز الطاسة بدون عجن ولا مجهود ولا خميره ولابيكنج بودر في 3 دقائق فقط

خبز الطاسة من الوصفات السهلة والسريعة لصناعة الخبز، وهو أحد أطيب أنواع المعجات التي يمكن حشوها بمختلف الحشوات التي يفضلها أفراد الأسرة، ويشتهر في البلاد العربية بوجوده الدائم على السفر في الثلاثة وجبات الرئيسية الإفطار والغداء والعشاء، ويعد من الوصفات المغذية المليئة بالعناصر مثل الكالسيوم والكربوهيدرات والحدبد العضوي، وخفض مستويات الكريسترول في الدم، وأيضًا مليء بالبروتين الذي يساعد في الشعور بالشبع الدائم.

طريقة عمل خبز الطاسة

نقدم لكم طرق صناعة هذا النوع من الخبز، وهذه الطريقة تعد الأسهل والأسرع وهي:

الوصفة الأولي

المكونات:

دقيق أبيض.

خميرة.

زيت.

سكر.

لبن بودرة.

ملح.

طريقة التحضير

بعد نخل الدقيق لأكثر من مرة.

نقوم بخلطه بالملح واللبن والسكر والخميرة..

وضع المياه على الخليط مع الاستمرار في التقليب.

الحصول على عجينة متماسكة.

ترك العجينة لتتخمر لمدة لا تقل عن الساعة.

تقطيعها للحصول على عدد من الكرات.

فردها على سطح عليه الدقيق.

وفردها بعصا خشبية.

ترك العجينة لتتخمر لمدة لا تقل عن أربعين دقيقة.

مقلاة على نار نقوم بتسخينها.

وضع العجينة على الطاسة.

انتظار انتفاخها واحمرار الوجه.

تقليبها على الوجه الآخر.

نصائح لعجن أفضل واخرج خبز الطاسة بأفضل صورة

هناك بعض النصائح الواجب اتباعها للحصول على عجين جيد لعمل الخبز المفضل وتكون الإرشادات هي: