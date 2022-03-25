بكوبين من الدقيق فقط.. اصنعي عجينة السمبوسة في المنـزل بطريقة ناجحة ومضبوطة أفضل من الجاهزة.. تميّزي في رمضان

السمبوسة من أشهر المقبلات الرمضانية، والتي يعشقها كل أفراد الأسرة وهي أساسية على طاولة الإفطار طوال الثلاثين يوم، يمكن الحصول عليها من خلال المتاجر والسوبر ماركت، وللسمبوسة العديد من الفوائد وهي شهية للغاية، ولكن من بعد غلاء الأسعار أصبحت السمبوسة من الوجبات الثانوية لذلك نقدم لكم من خلال المقال التالي طرق صناعتها منزليًا من أجل توفير المال، ولعملها بالأحجام التي تناسب كل أسرة.

طريقة عمل السمبوسة

يمكن عمل السمبوسة منزليًا بعدد بسيط من المكونات المنزلية الت تكون لديكي بشكل أساسي، وهي:

الوصفة الأولى

المكونات:

دقيق أبيض.

مياه دافئة.

بيض.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

نخل المكونات الجافة أولًا أكثر من مرة.

إضافة الزيت على المكونات الجافة في وعاء.

عمل حفرة في العجين ووضع البيض بها.

نخلط المزيج جيدًا.

وضع المياه الدافئة.

الحصول على القوام المطلوب.

تغطية العجين بقليل من الزيت.

تركه ليرتاح قليلًا.

تقسيمه إلى كرات صغيرة.

فرد الكرة على شكل مستطيل.

وضع الحشو في العجينة.

بعد اللف نضع في زيت القلي.

الوصفة الثانية

المكونات

دقيق أبيض.

مياه دافئة.

نشا.

لبن بودرة.

سكر.

بيض.

زيت زيتون.

خميرة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير