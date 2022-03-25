نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبين من الدقيق فقط.. اصنعي عجينة السمبوسة في المنـزل بطريقة ناجحة ومضبوطة أفضل من الجاهزة.. تميّزي في رمضان في المقال التالي
السمبوسة من أشهر المقبلات الرمضانية، والتي يعشقها كل أفراد الأسرة وهي أساسية على طاولة الإفطار طوال الثلاثين يوم، يمكن الحصول عليها من خلال المتاجر والسوبر ماركت، وللسمبوسة العديد من الفوائد وهي شهية للغاية، ولكن من بعد غلاء الأسعار أصبحت السمبوسة من الوجبات الثانوية لذلك نقدم لكم من خلال المقال التالي طرق صناعتها منزليًا من أجل توفير المال، ولعملها بالأحجام التي تناسب كل أسرة.
طريقة عمل السمبوسة
يمكن عمل السمبوسة منزليًا بعدد بسيط من المكونات المنزلية الت تكون لديكي بشكل أساسي، وهي:
الوصفة الأولى
المكونات:
- دقيق أبيض.
- مياه دافئة.
- بيض.
- زيت.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نخل المكونات الجافة أولًا أكثر من مرة.
- إضافة الزيت على المكونات الجافة في وعاء.
- عمل حفرة في العجين ووضع البيض بها.
- نخلط المزيج جيدًا.
- وضع المياه الدافئة.
- الحصول على القوام المطلوب.
- تغطية العجين بقليل من الزيت.
- تركه ليرتاح قليلًا.
- تقسيمه إلى كرات صغيرة.
- فرد الكرة على شكل مستطيل.
- وضع الحشو في العجينة.
- بعد اللف نضع في زيت القلي.
الوصفة الثانية
المكونات
- دقيق أبيض.
- مياه دافئة.
- نشا.
- لبن بودرة.
- سكر.
- بيض.
- زيت زيتون.
- خميرة.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نخل المكونات الجافة أولًا أكثر من مرة.
- إذابة الخميرة في المياه.
- إضافة الزيت على المكونات الجافة في وعاء.
- عمل حفرة في العجين ووضع البيض بها.
- إضافة الخميزة على الخليط.
- فيما بعد نخلط المزيج جيدًا.
- تحتاح إلى وضع المياه الدافئة.
- والاستمرار حتى الحصول على القوام المطلوب.
- ونحتاج إلى تركه ليرتاح قليلًا.
- وفيما بعد تقسيمه إلى كرات صغيرة.
- لا بد من فرد الكرة على شكل مستطيل.
- ونحتاج إلى وضع الحشو في العجينة.
- كما أنه بعد اللف نضع في زيت القلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوبين من الدقيق فقط.. اصنعي عجينة السمبوسة في المنـزل بطريقة ناجحة ومضبوطة أفضل من الجاهزة.. تميّزي في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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