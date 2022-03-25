للبياض الصافي.. ماسك جل الصبار لتفتيح البشرة واحصلي على بشرة أصفى من البن الحليب

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عمر شويل - جدة يعتبر جل الصبار من المواد الطبيعية التي تدخل في مكونات منتجات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع، ومن هنا تلجأ أكثر السيدات والفتيات عن طريقة عمل ماسك جل الصبار لتفتيح البشرة بصورة آمنة، والذي سوف نقوم بعرض خطواته من خلال ذلك المقال بصورة مبسطة، وتعطي نتيجة فعالة.

ماسك جل الصبار لتفتيح البشرة

إذا كنتي ترغبين في عمل ماسك لتفتيح البشرة بطريقة طبيعية مائة بالمائة، يمكنك عمل ماسك باستخدام جل الصبار مع إضافة بعض المكونات المتوفرة في المنزل بأقل وقت، ونتيجة رائعة.

ماسك جل الصبار مع الليمون

عليك إضافة الليمون على جل الصبار لعمل ماسك تفتيح بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتين من جل الصبار.

وملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الخيار المبشور.

الطريقة:

أولا في وعاء قومي بوضع جل الصبار مع عصير الليمون.

بعد ذلك ضعي الخيار المبشور مع الخليط السابق.

ثم قومي بخلطهم جيداً لحين الحصول على قوام متجانس.

بعد ذلك قومي بتوزيع الماسك على بشرتك بالتساوي.

ثم انتظري نصف ساعة حتى يجف الماسك على وجهك تماماً، ويستفيد وجهك من مكونات الماسك.

بعد ذلك قومي بفرك الماسك بحركات دائرية مستخدمة أطراف أصابعك.

ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.

بعد ذلك يمكنك تدليك بشرتك بنقطتين من زيت الجوز الهند للحصول على نسبة عالية من الترطيب.

ماسك الموز وجل الصبار

يعد الموز واحد من الفواكه التي تعمل على تفتيح البشرة بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف حبة من الموز.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

وملعقة كبيرة من جل الصبار.

الطريقة:

أولا في وعاء قومي بهرس الموز باستخدام الشوكة.

بعد ذلك ضعي جل الصبار، وقومي بتقليبه جيداً.

ثم ضعي عسل النحل، وامزجي جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس.

بعد ذلك ضعي من الماسك على بشرتك، ووزعي على بشرتك بالتساوي.

ثم اتركي الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة حتى تستفيد بشرتك من الخليط.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء حتى تتأكدي من زوال باقي الماسك من بشرتك.

ثم قومي بتجفيف وجهك بواسطة منشفة قطنية، ورطبيها بفازلين طبي.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة سهلة وبسيطة للحصول على ماسك جل الصبار لتفتيح البشرة، والذي يعمل على تبييض البشرة بشكل مبهر، ومن خلال السطور السابق ذكرها قمنا بتوضيح طريقة عمل ماسك جل الصبار والليمون، وأيضاً طريقة عمل ماسك الموز وجل الصبار.