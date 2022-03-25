نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشروب الأصفر الذي يخفيه الأطباء لأنه يقضي على الكرش نهائيا ويمنع تراكم الكوليسترول من أول استخدام في المقال التالي
المشروب الذي يقضي على الكرش نهائيا ويمنع الكوليسترول هو الكمون، وهو من الأعشاب الأساسية في المنزل؛ حيث لا يستغنى عن وجوده أي منزل؛ فهو له دور كبير جدا في تنزيل الوزن والتخلص من الكرش نهائيا، وبالرغم من أنه نوع من أنواع التوابل إلا أن له استخداماته الكثيرة في التخلص من الدهون.
الكمون للتخلص من الكرش
- الكمون: ملعقتين من بذور الكمون تنقع في ماء مغلى من المساء إلى الصباح، وعند تناوله يعصر عليه نصف ليمونة صغيرة ويشرب هذا المشروب على الريق لمدة أسبوعين.
- الكمون والزبادي: يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون عند تناول الزبادي؛ فهذا يفيد جدا للتخلص من الكرش.
- الكمون والخضروات: نضع بذور الكمون على الخضروات قبل تناولها، كما يمكنك إضافة الزنجبيل والليمون عند تناولك مشروب الكمون.
طرق أخرى للقضاء على الكرش
يوجد طرق عديدة أيضا للقضاء على الكرش والدهون نهائيا، ومنها الآتي:
- تقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.
- حساب استهلاكك اليومي للسعرات الحرارية مع قلة الأكل يجعل الجسم يحرق الدهون المخزنة داخله، مما يساعد على إنقاص الكرش بشكل نهائي.
- الألياف لها دور كبير وفعال في تسهيل عملية الهضم، وشعورك بالشبع وامتلاء المعدة لفترة طويلة.
- كما بعمل هذا المشروب على تنظيم مستوى السكر فى الدم.
- ممارسة التمارين الرياضية هذا ما يحقق المطلوب من إزالة الكرش وخسر الدهون من البطن والأرداف.
- شرب كمية كبيرة من الماء تساعد كثير على عملية الأيض، كما أن تناول الماء قبل النوم يشعرك بالامتلاء والشبع.
فوائد الكمون للجسم
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
- يحمي الجهاز الهضمي من التعرض للمشاكل الصحية الكثيرة.
- مفيد جدا للمرأة الحامل.
- يساعد جدا في إنقاص الوزن والقضاء على الدهون.
- بالإضافة إلى ذلك بساعد كثيرا مرضى السكري؛ فهو يعمل على تنظيم مستوى السكر.
- يساعد في تنظيم ضغط الدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشروب الأصفر الذي يخفيه الأطباء لأنه يقضي على الكرش نهائيا ويمنع تراكم الكوليسترول من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.