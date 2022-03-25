المشروب الأصفر الذي يخفيه الأطباء لأنه يقضي على الكرش نهائيا ويمنع تراكم الكوليسترول من أول استخدام

المشروب الذي يقضي على الكرش نهائيا ويمنع الكوليسترول هو الكمون، وهو من الأعشاب الأساسية في المنزل؛ حيث لا يستغنى عن وجوده أي منزل؛ فهو له دور كبير جدا في تنزيل الوزن والتخلص من الكرش نهائيا، وبالرغم من أنه نوع من أنواع التوابل إلا أن له استخداماته الكثيرة في التخلص من الدهون.

الكمون للتخلص من الكرش

الكمون: ملعقتين من بذور الكمون تنقع في ماء مغلى من المساء إلى الصباح، وعند تناوله يعصر عليه نصف ليمونة صغيرة ويشرب هذا المشروب على الريق لمدة أسبوعين.

الكمون والزبادي: يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون عند تناول الزبادي؛ فهذا يفيد جدا للتخلص من الكرش.

الكمون والخضروات: نضع بذور الكمون على الخضروات قبل تناولها، كما يمكنك إضافة الزنجبيل والليمون عند تناولك مشروب الكمون.

طرق أخرى للقضاء على الكرش

يوجد طرق عديدة أيضا للقضاء على الكرش والدهون نهائيا، ومنها الآتي:

تقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

حساب استهلاكك اليومي للسعرات الحرارية مع قلة الأكل يجعل الجسم يحرق الدهون المخزنة داخله، مما يساعد على إنقاص الكرش بشكل نهائي.

الألياف لها دور كبير وفعال في تسهيل عملية الهضم، وشعورك بالشبع وامتلاء المعدة لفترة طويلة.

كما بعمل هذا المشروب على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

ممارسة التمارين الرياضية هذا ما يحقق المطلوب من إزالة الكرش وخسر الدهون من البطن والأرداف.

شرب كمية كبيرة من الماء تساعد كثير على عملية الأيض، كما أن تناول الماء قبل النوم يشعرك بالامتلاء والشبع.

فوائد الكمون للجسم