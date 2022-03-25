نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل في المقال التالي

تعتبر كيكة البسبوسة من الحلويات الشهية التي يفضلها الكبار والصغار ويفضل ربات المنزل تغيير الكيك العادية حتى لا يمل أطفالها وتتميز بمذاقها اللذيذ والرائع ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وسريعة التحضير وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم لأن بها جوز الهند الذي يحتوي على عناصر هامة ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل كوب واحد من السميد

كوب من الدقيق

أربعة من البيض

كوب من جو. الهند

نصف كوب من السكر

ثلاث أرباع كوب زبادي

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ثلاث أرباع كوب زيت

فانيليا

ذرة ملح مكونات عمل الشربات كوبين من السكر

كوب ونصف من الماء

نصف ليمونة طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع به السكر والماء على النار مع التقليب حتى يذوب السكر ونترك الخليط حتى يغلي لمدة خمس دقائق.

نقوم بعصر نصف الليمونة ثم نترك الخليط حتى يغلي لمدة دقيقة حتى يصبح ثقيل ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة تحضير كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل نحضر وعاء ونضع به الفانيليا والبيض والخل والملح ونقوم بالخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط هش ويتضاعف.

ثم نضيف السكر ونخلط مجددا حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نضيف إليهم الزيت بالتدريج مع الاستمرار في الخفق ثم نضيف الزبادي ونقوم بخلط المكونات مع بعضها مع الحرص على خفض سرعة المضرب لأقل درجة.

نضيف البيكنج باودر ونصف كمية الدقيق والسميد وجوز الهند إلى الخليط ونخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نضيف الكمية المتبقة من المكونات ونقوم بخلطهم مع بعض على أقل سرعة.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة والدقيق ونقوم بسكب خليط الكيكة بها.

نضع الصينية على رف الفرن الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حوالى من نصف ساعة إلى ساعة إلا ثلث حتى تنضج الكيكة جيدا.

بعد أن تنضج الكيكة نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة ونزينها بجوز الهند.

نقطع الكيكة ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل - ثقفني

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