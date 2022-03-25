تذوب في الفم.. طريقة عمل السمسمية الاصلية ستجعلك تعديها بنفسك ولن تشريها مرة اخرى

الكثير منا يحتاج إلى شراء حلوى المولد في المناسبات الهجرية المختلفة، ولكن في الأيام الحالية قد تكون الحلوى مكلفة، لذلك نقدم لكم من خلال المقال طريقة عمل السمسمية اللذيذة بتكلفة قليلة حيث أنك لن تحتاج إلى شراء مستلزمات كثيرة لعملها، كما أنك تحافظين على صحة أولادك من خلال عملها بكل نظافة، فقوم بتحضير هذه المكونات لتحضيرها لأولادك.

طريقة عمل السمسمية

من الحلويات المحببة للأطفال السمسمية، وتسعى ربات البيوت لعمل كل المأكولات بالمنزل لكي تضمن نظافة الطعام وجودته بالإضافة الى ذلك التوفير في مصروف المنزل، لذلك أذا اردتي عزيزتي إعداد حلوى السمسمية اللذيذة لأولادك في المنزل فاعديها بالطريقة التالية:

مقادير حلوى السمسمية

عدد 3 كوب من السمسم.

وعدد 1 كوب من السكر.

عدد 1 كوب من السكر الجلوكوز.

طريقة عمل السمسمية المقرمشة

أولا احضري طاسة عميقة وضعي بها السمسم.

بعد ذلك استخدمي الملعقة الخشبية في التقليب المستمر حتى يتم تحميص كمية السمسم الموجودة.

ثم اتركي السمسم حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك قومي بإضافة السكر إلى السمسم مع التقليب الجيد حتى تمام الاختلاط.

ثم قومي بسكب الجلوكوز على الخليط السابق.

بعد ذلك في ذلك الوقت أحضري كيس من البلاستيك، وضعيه بشكل مفرود.

ثم قومي بوضع كمية بسيطة من الزيت وادهني الكيس بها.

بعد ذلك افردي الخليط على الكيس بشكل متساوي.

ثم يمكنك تبديل الكيس باستخدام صينية من التيفال أو الجرانيت ودهنها بالقليل من الزيت.

بعد ذلك قومي باستخدام السكين تقطيع حلوى السمسمية.

ثم غطي السمسمية بغطاء، وادخليها إلى الثلاجة لمدة تتراوح بين النصف ساعة والساعة إلا ربع.

بعد ذلك اخرجي السمسمية من الثلاجة، وأزيلي الغطاء من عليها.

ثم ضعي كل قطعة واحدة في كيس لتقدميها لأطفالك مثل الجاهزة.

بعد ذلك يمكنك عزيزتي إن لم يتوفر لديك سكر الجلوكوز عمل الشربات المكون من كوب كبير من السكر، وقومي بوضع كوب من الماء الفاتر وقلبيهم جيداً.

ثم قومي برفع الخليط على النار لمدة ربع ساعة، ثم ارفعيه من على النار، وقومي بعصر نصف ليمونة وضعيها على النار مرة أخرى، ثم ارفعيها من على النار واسكبي الخليط على السمسمية وادخليها الثلاجة.

في الختام فقد قمنا بعرض أفضل طريقة عمل السمسمية اللذيذة التي يحبها الكثير من الأطفال، فقومي لعملها لهم لتصبح أطيب من الجاهزة، وعلينا أن نخبرك أن السمسم له الكثير من الفوائد لجسم الأطفال بالأخص، فيمكنهم تناوله باستمرار.