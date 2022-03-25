نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على سر نجاح كفتة البطاطس بالجبنه في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي
البطاطس تستخدم في عدد كبير جدا من الوصفات، ومن ألذ الوصفات التي تستخدم فيها البطاطس هي كفتة البطاطس بالجبنة، فهي من الأطباق الجانبية التي نحبها، كما يمكن تناولها مع العيش أو المكرونة الاسباجتي، يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار، يوجد لها مكونات مغذية جدا مثل البطاطس بها نسبة من الحديد، والجبنة بها بروتينات وتكون طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج، بحث الكثير عن عنها وعن كيفية إعداد في المنزل باستخدام مكونات بسيطة جدا، كما زاد البحث في اليوتيوب عنها بعد أن أصبحت حديث السوشيال ميديا.
مكونات كفتة البطاطس بالجبنة
- كيلو من البطاطس.
- نصف كيلو لحمة مفرومة
- واحد كوب ونصف كوب بقسماط مطحون.
- كوب جبنة مشكلة.
- كوب جبنة موتزاريلا.
- ثلاث بيضات.
- كوب دقيق.
- ملعقة ملح.
- نصف ملعقة كمون.
- نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.
- ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.
- بصلة مبشورة.
- فص ثوم مهروس.
- ملعقة من صلصة الطماطم.
طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة
- نغسل كمية البطاطس ونقشرها ونضعها في لترين من الماء مع القليل من الملح على النار حتى تنضج جيدا.
- نترك البطاطس حتى تبرد تمام ونقوم بهرسه ناعم باستخدام الشوكة.
- نقوم بإضافة البصل المبشور بعد. عصره من الماء.
- نضع البهارات وملح وفلفل وكمون ونقلبها.
- نضيف بيضة ونصف كوب من البقسماط.
- نقوم تعصيج اللحمة عن طريق إضافة بصلة صغيرة مقطعة ناعم جدا ثم نضيف ملعقة من صلصة الطماطم وفي ثوم مهروس ونتركها على النار لمدة 12 دقيقة وإضافتها مع البطاطس.
- نضع الكزبرة الخضراء والجبنة ثم نعجنها حتى تصبح متماسكة.
- نقوم بتشكيل الكفتة ونضعها في الدقيق المضاف إليه ملح وفلفل أسود ثم نخرجها ونضعها في البيض ثم في البقسماط.
- نضع الكفتة في الفريز لمدة ربع ساعة.
- نخرجها من الفريزر ونقليه في زيت متوسط الحرارة ويجب أن يكون الزيت غزير.
- نتركها على نار متوسطة حتى يصبح لونه ذهبي.
- نخرج الكفتة على ورق مطبخ لتصفية الزيت.
- يتم تقديم الكفتة مع خضروات طازجة وعيش بلدي ساخن أو نقوم بعمل مكرونة اسباجتى بالصلصة الحمراء ويتم وضع القليل من الجبن المبشور على الوجه
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