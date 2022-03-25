تعرفي على سر نجاح كفتة البطاطس بالجبنه في المنزل بخطوات سهلة

البطاطس تستخدم في عدد كبير جدا من الوصفات، ومن ألذ الوصفات التي تستخدم فيها البطاطس هي كفتة البطاطس بالجبنة، فهي من الأطباق الجانبية التي نحبها، كما يمكن تناولها مع العيش أو المكرونة الاسباجتي، يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار، يوجد لها مكونات مغذية جدا مثل البطاطس بها نسبة من الحديد، والجبنة بها بروتينات وتكون طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج، بحث الكثير عن عنها وعن كيفية إعداد في المنزل باستخدام مكونات بسيطة جدا، كما زاد البحث في اليوتيوب عنها بعد أن أصبحت حديث السوشيال ميديا.

مكونات كفتة البطاطس بالجبنة

كيلو من البطاطس.

نصف كيلو لحمة مفرومة

واحد كوب ونصف كوب بقسماط مطحون.

كوب جبنة مشكلة.

كوب جبنة موتزاريلا.

ثلاث بيضات.

كوب دقيق.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

بصلة مبشورة.

فص ثوم مهروس.

ملعقة من صلصة الطماطم.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة