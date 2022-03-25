نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طول شعر رضوى الشربيني وكيفية العناية بالشعر وطرق تطويل الشعر بسرعة في المقال التالي

من المعروف أن الشعر الطويل الانسيابي هو غاية كل فتاة وسيدة فهو غاية ما يسعى إليه وأصبح العناية أيضاً هو غاية كل سيدة والأمر الشاغل الكثير منا وسوف نعرض في هذا المقال طرق سهلة وبسيطة للحصول على شعر انسيابي وناعم وطويل بطرق بسيطة وإمكانيات متوافرة في كل منزل. طرق تطويل الشعر مع رضوي الشربيني الطريقة الأولى نضع نصف ملعقة من زيت الخروع. نضيف ملعقتين من عصير الليمون. ملعقة واحدة من الماء يتم خلطهم جيداً ويوضعوا على الشعر ويتركوا حوالي 15 دقيقة. ثم يشطف الشعر بماء فاتر. وتكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع ولمدة 3شهور. الطريقة الثانية نضع نصف كوب من الماء.

ونضيف إليهم ملعقتين من النشا.

يتم خلطهم جيداً وتوضع على الشعر وتكرر هذه الطريقة جيداً بالماء وتكرر مرتين في الأسبوع الواحد.

حيث يساعد النشا على تطويل الشعر. الطريقة الثالثة نضع ملعقة واحدة من القهوة.

نضيف ملعقة من زيت الزيتون.

ويتم خلطهم جيداً وتكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع ولمده 3 شهور. الطريقة الرابعة نقوم بطحن قليل من الجرجير. نضيف إليه ملعقة من زيت الصبار. نضعه على الرأس لمدة 15 دقيقة ويكرر مرة كل أسبوع لمدة 3 شهور. فوائد النشا للشعر حيث أنه يعمل النشا على تطويل الشعر وتغذيته وتكثيفه ويمده بالمعادن والفيتامينات اللازمة. فوائد القهوة للشعر :-

تحفز القهوة الدورة الدموية لفروة الرأس كما يساعد ماسك القهوة للشعر على تغذيته وتقوية بصيلة الشعر.

تحفز القهوة الدورة الدموية لفروة الرأس كما يساعد ماسك القهوة للشعر على تغذيته وتقوية بصيلة الشعر. فوائد زيت الخروع للشعر:-

يساعد ويقوي زيت الخروع الشعر ويكسبه لمعان وطول لا مثيل له علاوة على إنه يغذي الشعر بالفيتامينات والمعادن التي لا حصر لها.

يساعد ويقوي زيت الخروع الشعر ويكسبه لمعان وطول لا مثيل له علاوة على إنه يغذي الشعر بالفيتامينات والمعادن التي لا حصر لها. فوائد الجرجير :-

كما أنه يكسب الشعر العناصر والمعادن اللازمة فنلاحظ نتيجة استخدامه بعد شهر واحد. عمر شويل - جدة سر طول شعر رضوى الشربيني وكيفية العناية بالشعر وطرق تطويل الشعر بسرعة - ثقفني

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