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يمكنكم عمل الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة حيث تعتبر من أشهر أنواع الجبن في الوقت الحالي والتي يعشقها ويفضلها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار وبالطبع هناك العديد من الطرق المختلفة من أجل الاستخدام في المطبخ لأنها تعتبر من الوجبات الخفيفة للغاية وبالطبع قيمتها الغذائية عالية أيضاً حيث تعتبر من الجبن التي بها العديد من الفوائد لجميع مشاكل الكوليسترول وبالطبع سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل المقادير المطلوبة: لترين من اللبن كامل الدسم.

كوب من الزبادي.

ونضيف فيما بعد نصف كوب ماء مثلج.

نحتاج إلى حوالي ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

نضيف فيما بعد القليل من الفلفل الاسود. طريقة عمل الجبنة الرومي البيتي بالتفصيل يمكنكم عمل الجبنة الرومي بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: حيث أنه في البداية يجب عليكم وضع الحليب في إناء عميق ونقوم بغليه على نار خفيفة.

ثم يجب عليكم تركه لمدة ثلاث أو خمس دقائق كاملة من أجل إزالة البكتيريا.

ثم يتم بعد ذلك إضافة الزبادي مع التحريك المستمر ثم يجب عليكم إضافة الملح أيضا والماء المثلج ثم يجب عليكم التقليب حتى يذوب الملح بشكل تام.

كما أن الخطوة التالية هي أنه ثم بعد ذلك يمكنكم إضافة القليل من الفلفل الأسود حسب الحاجة ويجب عليكم الاستمرار في التقليب حتى يتحول الخليط إلى قطع ثم يتم وضع شاش أبيض حتى يتم التصفية.

كما أنه ثم يجب عليكم وضعه في صندوق مستطيل ونقوم بوضعه في الثلاجة حتى يجف تماما ثم يمكنكم بعد ذلك تقطيعها لعمل أفضل الأطباق. عمر شويل - جدة ب 15 جنية بس طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل انضف واحلي ومش هتشتريها تاني - ثقفني

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