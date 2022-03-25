طريقة عمل مقلوبة الباذنجان اللذيذة في دقائق من جمالها هتعمليها كل يوم جربي بنفسك

الباذنجان أحد أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد كما يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات الهامة وتعتبر مقلوبة الباذنجان من الأكلات المفضلة فى العالم العربى أجمع وخاصة لأنها ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوى على اكثر من نوع من الخضروات المفيدة للجسم كما يمكن إعداد المقلوبة بالعديد من الطرق المختلفة.

كيفية اعداد مقلوبة الباذنجان باللحم المفروم

سوف نتعرف فى مقالنا هذا على طريقة إعداد الباذنجان بالطريقة السورية باللحم المفروم

المكونات

الباذنجان مقدار كيلو.

اللحم المفروم نصف كيلو.

الزبدة ملعقتين كبيرتين.

الأرز البسمتى اتنين كوب.

البصل المفروم اتنين حبة متوسطة.

بهارات اللحم ملعقة صغيرة.

حبهان ناعم ملعقة صغيرة.

الملح ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود ملعقة صغيرة.

ورق لورا.

القرفة ملعقة صغيرة.

زيت نباتي.

التزيين

لوز محمص.

صنوبر محمص.

خطوات إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم المفروم

يمكن إعداد مقلوبة الباذنجان بسهولة باتباع عدة خطوات بسيطة وهى: