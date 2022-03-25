نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مقلوبة الباذنجان اللذيذة في دقائق من جمالها هتعمليها كل يوم جربي بنفسك في المقال التالي
الباذنجان أحد أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد كما يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات الهامة وتعتبر مقلوبة الباذنجان من الأكلات المفضلة فى العالم العربى أجمع وخاصة لأنها ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوى على اكثر من نوع من الخضروات المفيدة للجسم كما يمكن إعداد المقلوبة بالعديد من الطرق المختلفة.
كيفية اعداد مقلوبة الباذنجان باللحم المفروم
سوف نتعرف فى مقالنا هذا على طريقة إعداد الباذنجان بالطريقة السورية باللحم المفروم
المكونات
- الباذنجان مقدار كيلو.
- اللحم المفروم نصف كيلو.
- الزبدة ملعقتين كبيرتين.
- الأرز البسمتى اتنين كوب.
- البصل المفروم اتنين حبة متوسطة.
- بهارات اللحم ملعقة صغيرة.
- حبهان ناعم ملعقة صغيرة.
- الملح ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود ملعقة صغيرة.
- ورق لورا.
- القرفة ملعقة صغيرة.
- زيت نباتي.
- التزيين
- لوز محمص.
- صنوبر محمص.
خطوات إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم المفروم
يمكن إعداد مقلوبة الباذنجان بسهولة باتباع عدة خطوات بسيطة وهى:
- يتم غسل الباذنجان وقطعيه شرائح مناسبة.
- يرفع على النار وعاء به زيت غزير ويقلى به الباذنجان ويخرج على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- يذوب الزبدة فى قدر على النار ويوضع به البصل ويقلب حتى يذبل.
- يوضع اللحم المفروم فى القدر ويقلب مع البصل والزبدة وتوضع جميع البهارات الملح والفلفل والقرفة والحبهان وبهارات اللحم.
- ينقع الارز البسمتى فى ماء لنصف ساعة.
يوضع فى طاجن طبقة من الباذنجان ثم طبقة من اللحم وطبقة أخرى من كل منهم.
- بعد ذلك يتم وضع طبقة الأرز البسمتي المنقوع.
- كما أنه فيما بعد يغمر بمرقة اللحم ويدخل الفرن بعد أن يغطى ويترك حتى ينضج تماما.
- كما أنه تخرج من الفرن يتم قلبها على صينية كبيرة ويتم تزينها بالصنوبر واللوز وبالهنا والشفا
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