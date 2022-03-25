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يعتبر الباذنجان من الآكلات الصحية والمفيدة جداً التي لا غنى عنها خلال وقتنا هذا حيث إنها غنية بالحديد والماغنسيوم والمعادن المفيدة حيث أنها تمنح الإنسان الطاقة ولكن بشرط يتم تحضيره بطريقة سهلة بدون زيت حتى يتم الاستفادة من هذه الثمرة المفيدة للغاية وسوف نعرض في هذا المقال طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت وأهمية وفوائد الباذنجان التي لا غنى عنها. طريقة قلي الباذنجان بطريقة صحية بدون ما يشرب زيت أولاً يتم غسل الباذنجان جيداً وتستم تنشيفه بواسطة فوطة حتى لا يكون ممتلئ بالماء. ثانياً يتم تقطيعه إلى شرائح رقيقة ويتم رش الملح عليه ويترك حوالي 5دقائق. يتم غمس شرائح الباذنجان في الدقيق لبضع ثواني. يتم تسخين المقلاة ونضيف إليها الزيت حتى يسخن ونضع الباذنجان ويتم تقليبه على الجانبين. يتم استقبال الباذنجان على أطباق مسطحة وتقديمها.

وبذلك نحصل على باذنجان خالي تماماً من أي نقطة زيت حيث يعمل الدقيق كمادة عازلة بينه وبين الباذنجان وبذلك يعطينا نتيجة مُرضية بعيداً عن كمية الزيت التي تضرر عضلة القلب والجهاز الهضمي وتسبب الحموضة المزعجة وبذلك نحصل على أفضل النتائج. فوائد الباذنجان يعتبر الباذنجان من الثمار الغنية جداً بالحديد والذي يساعد في أمراض الأنيميا وفقر الدم. يعد الباذنجان غني بالعناصر والمعادن المفيدة التي تعمل على تحسين البشرة وتقوية الشعر. الباذنجان من الثمار المفيدة جداً في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم ومفيدة لعضلة القلب. كما وجد الأطباء أن تناول ثمرة واحدة من الباذنجان كل صباح يساعد على التخسيس والتخلص من دهون الجسم المزعجة حيث تناول ثمرة واحدة يعطي الشعور بالشبع كما أنها تعتبر من الوجبات المتكاملة. يساعد الباذنجان على التركيز وتقوية الأعصاب ويعطي الجسم القدرة على بذل مجهود. لذلك يجب الحرص على تناوله وطهوها بطريقة صحية حتى نتمكن من الاستفادة منه. عمر شويل - جدة فكرة روعة سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائى بطريقة جديدة لازم تجربيها - ثقفني

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