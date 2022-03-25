نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشاي الأقتصادي اللذيذ في المنزل بتكلفة بسيطة وطعم رائع في المقال التالي

الكثير من الناس يحبون تناول البسكويت مع فنجان الشاي الصباحي، فالبسكويت له طعم مميز وشهي ويعد البشسكويت السادة الخاص بالشاي يمكن أن يكون أطعم أنواع البسكويت، وأغلب الناس يقومون بشراء البسكويت من المخابز، ومن المقال التالي يمكننا عرض تفاصيل الصناعة أشهى بسكويت خاص بوجبة الإفطار ومابين الجبات ومناسب لفنجان من الشاي أو الشاي بالحليب. طريقة عمل بسكويت الشاي الطريقة الأولى:

المكونات دقيق.

سكر.

حليب.

زبدة.

بيض.

فانليليا.

بيكنج بودر

ملح. طريقة التحضير في عاء نضع المكونات الجافة بعد نخلها أكثر من مرة.

في الوعاء الآخر نقوم بخفق الزبدة لمدة دقيقتين.

إضافة السكر مع استمرار الخفق.

إضافة البيض والفانيليا.

إضافة الحليب والدقيق.

تتشكل في يديكي عجينة طرية.

نقسمها إلى قسمين.

نغطيهم ونتركهم ليرتاحوا لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

ضع العجين في الثلاجة.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية.

تشكيل البسكويت بالشكل المطلوب.

وضعهم على ورق الزبدة.

وضعهم في الفرن حتى النضج. الطريقة الثانية المكونات دقيق.

سكر.

حليب.

زبدة.

بيض.

فانليليا.

خل.

بيكنج بودر

ملح. طريقة التحضير في عاء نضع المكونات الجافة بعد نخلها أكثر من مرة.

في الوعاء الآخر نقوم بخفق الزبدة لمدة دقيقتين.

إضافة السكر مع استمرار الخفق.

إضافة البيض والفانيليا.

إضافة الحليب والدقيق.

إضافة الخل.

نقسمها إلى قسمين.

نضع بعض الكاكاو على الكرة الثانية.

نغطيهم ونتركهم ليرتاحوا لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

ضع العجين في الثلاجة.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية.

تشكيل البسكويت بالشكل المطلوب.

وضعهم في الفرن حتى النضج. نصائح لإخراج البسكويت اللذيذ نخل المكونات الجافة أكثر من مرة.

أن تكون المكونات في نفس درجة حرارة الغرفة.

حفظ البسكويت في علبة محكمة الغلق.

التأكد من اختلاط المكونات جيدًا في كل مرحلة. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الشاي الأقتصادي اللذيذ في المنزل بتكلفة بسيطة وطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت الشاي الأقتصادي اللذيذ في المنزل بتكلفة بسيطة وطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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