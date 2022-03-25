أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد بدون بروتين من أول استعمال ستندمي أنكِ لم تعرفيه من قبل

أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد بعيداً عن المنتجات الكيميائية وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، سوف تمكنك تلك الوصفات من تحويل شعرك الجاف المموج إلى شعر ناعم ملمسه ناعم، حيث يمكنك استخدام مكونات طبيعية مثل الخميرة، والموز في فرد تجعد الشعر، ليمنحك مظهرًا فريدًا تحلمين بتحقيقه.

أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد بالموز

الموز فاكهة مفيدة للجسم عامة، وللشعر خاصة حيث أن الموز غني بالفيتامينات بالإضافة إلى عنصر البروتينات، وهي عناصر الشعر يحتاجها بشدة لينمو.

ماسك الموز والعسل

المكونات

موزتين ناضجتين.

عدد أربعة معالق كبيرة من العسل.

أربعة معالق من زيت الزيتون ويمكنك الاستغناء عنه.

غطاء للشعر.

الطريقة

نهرس حبات الموز جيداً في وعاء.

نضيف باقي المكونات ونخلطهم جيدًا.

نقسم الشعر بعد تسريحه ونضع الخليط حيث نبدأ من الجذور ثم الأطراف.

نغطي الشعر بالغطاء المخصص لذلك ونتركه لمدة ثلث ساعة.

وأخيراً نغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

ماسك الموز والافوكادو

المكونات

موزة واحدة.

نصف حبة افوكادو.

الطريقة

يتم تقشير الموز وتقطيعه لتسهيل هرسه ونستخدم معلقة لفصل قشر الأفوكادو ثم نضعهم في وعاء، ونقوم بهرسهم جيدًا باستخدام الشوكة.

بعد تمشيط الشعر وتقسيمه نضع خليط الموز والأفوكادو على الشعر ونتأكد من وصوله للشعر كله.

يترك الخليط لمدة ساعة كاملة.

نغسل الشعر بالماء ونكرر استخدام الخليط مرتين في الأسبوع.

كيرياتين طبيعي للشعر الجاف بالبيض

نستطيع استخدام بياض البيض أو البيضة كاملة في عمل ماسك للشعر حتى يتم فرده بشكل فعال، وتفاصيل تلك الطريقة كالآتي:

المكونات

ثلاث بيضات

واحد كوب زبادي

معلقتين كبيرة مايونيز

غطاء للشعر

طريقة التحضير

نضع المكونات كلها في إناء ونخلطها جيداً لنحصل على خليط كريمي

نقوم بتسريح الشعر ثم مقسمة في أربع أجزاء.

نوزع الخليط جيدا مع تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لنتأكد من تداخل الخلطة في كل أجزاء للشعر.

تغطية الرأس بالغطاء الحراري ونضع فوق الغطاء فوطة من القطن.

ترك الخليط لمدة ثلاث ساعات وأكثر إن أمكنك.

نغسل الشعر بالخل والبلسم حتى نتخلص من رائحة البيض ثم نشطفه أخيرًا بالماء.

من الوصفات التي ذكرناها في شأن كيفية عمل أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد في المنزل، تأكدنا أنه يمكنك سيدتي صنعها وتنفيذها بنفسك، وسعر تلك المكونات اقتصادية جدًا، وسوف تجنبك الذهاب لمراكز التجميل.