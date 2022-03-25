نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعيون كالمها.. صبغ الحواجب في المنزل للحصول على أحلي نيولوك طبيعي واقتصادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب في المنزل، حيث تحتل مساحة كبيرة من محركات البحث إذ تبحث عنها النساء للحصول على طله عصرية جديدة بدون الحاجة للصبغات الصناعية او زيارة محلات الكوافير وهي بديل طبيعي للتاتو، تستطيعي عملها في المنزل بدون تكاليف زائدة وطبيعية مائة بالمائة، كوني خبرة تجميل لنفسك بسهولة وجددي طلتك وكوني متألقة دوماً.

صبغ الحواجب في المنزل

تبحث النساء دوما عن طرق طبيعية في التجميل لتكون في احلي طلة وبمواد طبيعية دون الحاجة الى مواد كيمائية خطيرة لذلك نعرض لكم في مقالنا هذا طرق صبغ الحواجب بمواد طبيعية بسهولة في المنزل دون الحاجة لزيارة محلات الكوافير او إنفاق المزيد من المال، لذلك اليكي عدة طرق لصبغ الحواجب في البيت كالاتي:

صبغة الحواجب بالقهوة

يمكن استخدام القهوة لصبغ الحواجب واعطائها شكل أكثر كثافة:

أولا يصنع خليط القهوة من ملعقتين كبار قهوة مع معلقة صغيرة كاكاو ويوضع عليهم ملعقتان زيت جوز هند.

بعد ذلك يضاف للخليط ملعقة عسل ليسهل التصاقه بالحواجب.

ثم قلب الخليط ويترك خمس دقائق.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على الحواجب ويترك لمدة 20 دقيقة.

صبغ الحواجب بالكاكاو

تستطيع ربة المنزل استخدام مسحوق الكاكاو لصبغ الحواجب، يخلط معلقة واحدة من مسحوق الكاكاو الخام مع ملعقة من جل الألوفيرا.

بعد ذلك يوضع على الخليط السابق قرص فحم مطحون ناعم وتفرغ على الخليط كبسولة فيتامين هـ.

ثم يخلط الخليط السابق جيدا .

بعد ذلك يوضع منه على الحواجب ثلاث مرات كل أسبوع حتى تحصل على اللون المطلوب.

صبغ الحواجب بالحناء

تعد الحنة من أسهل وأسرع الطرق التي تستخدم لصبغ الحواجب، تتميز الحناء بأنها سهلة في الاستخدام، وتستطيع ربة المنزل استخدامها لصبغ الحواجب:

أولا يخلط معلقة من الحناء على ملعقة من الشاي المغلي.

بعد ذلك يضاف للخليط السابق ملعقة من الكركم للحصول على لون بني فاتح.

ثم يمزج الخليط جيدا ويترك على الحواجب لمدة20 دقيقة.

تفتيح لون الحواجب بالليمون

يمكن استخدام عصير الليمون لتقشير وتفتيح لون الحواجب:

أولا يخلط ملعقة من عصير الليمون مع نص ملعقة عسل ويخلط جيدا.

بعد ذلك يوضع الخليط السابق على الحواجب ويترك دقائق.

ثم يشطف، يمكن اعادة تكرار وضع الخليط حتى تحصلي على اللون المطلوب.

صبغ الحواجب بالنسكافيه

يستخدم النسكافيه في صبغ الحواجب باللون الأسود:

يتكون الخليط من ملعقتان نسكافيه وملعقة زيت زيتون وملعقة واحدة كركم، يضاف عليهم 2 علبة صغيرة أكسجين، وربع كوب زيت سمسم، و2 ملعقة كاكاو.

بعد ذلك يخلط الخليط السابق جيدا ويترك لمدة عشرون دقيقة.

ثم يوزع الخليط على الحواجب يترك لمدة عشرون دقيقة ثم يشطف بعد ذلك.

في الختام عرضنا عدة طرق صبغ الحواجب في المنزل للحصول على حواجب متألقة وبديل للتاتو، بدون صبغات صناعية ضارة وبدون تكاليف الكوافيرات الكبيرة.