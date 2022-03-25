دمياطي بكل أسراره.. طريقة عمل المشبك الهش المقرمش بطريقة مبتكرة وبمقادير مضبوطة 100%

يعتبر المشبك واحداً من أنواع الحلوى اللذيذة والتي أشتهر بعملها سكان محافظة دمياط حيث أنها رمز من رموز المحافظة، والكثير منا يحتاج إلى تناول المشبك في أوقات مختلفة، لذلك يتم البحث عن طريقة عمل المشبك في المنزل بتكلفة قليلة ومكونات بسيطة وبنفس طعم المشبك الدمياطي، فتابع المقال حتى تحصل على الطريقة.

طريقة عمل المشبك

يحب كل افراد الاسرة المشبك الدمياطى اللذيذ، لذلك قومي بتجربة عمل المشبك في المنزل بأسهل الطرق، حتى لا تحتاجي الى شرائه مرة أخرى، وإليك الطريقة فيما يلي:

مقادير المشبك الدمياطى

كوب من نشا الذرة.

وكوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

لعمل الشربات (كوبان من السكر، كوب كبير من الماء، نقطة من الفانيليا).

طريقة عمل المشبك في المنزل بطريقة سهلة

أولا احضري البولة الموجودة لديك في المطبخ.

بعد ذلك ضعي في البولة الدقيق الفاخر.

ثم أضيفي إليه نشا الذرة وقلبيهم سوياً.

بعد ذلك ضعي الخميرة الفورية.

ثم قومي بوضع السكر وقلبي جيداً.

بعد ذلك أضيفي الماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة لينة.

ثم ضعي زيت الذرة عليهم وأكملي تقليب.

بعد ذلك اتركي الخليط مغطى جيداً لمدة نصف ساعة.

في هذا الوقت ضعي وعاء على النار، وضعي به الماء الفاتر.

ثم أضيفي إليه السكر، وقلبيهم حتى تجدي أن حبيبات السكر قد اختفت.

بعد ذلك قومي بوضع الفانيليا.

ثم يمكنك عصر ليمونة على المكونات، واتركي الخليط يغلي على النار لفترة من الزمن حتى يصبح الشربات ثقيل جداً.

بعد ذلك احضري زجاجة مياه فراغة او زجاجة مشروبات غازية واثقب الغطاء.

ثم قومي بوضع الخليط داخل الزجاجة.

بعد ذلك سخني الزيت النباتي جيداً.

ثم استخدمي الزجاجة في عمل حركات دائرية عشوائية.

اذا لم تتوفر لديكي الزجاجة يمكن استخدام كيس ثلاجة وقومي بثقب طرفة ثم قومي باستخدامه بنفس الطريقة.

بعد ذلك أكملي باقي الكمية، ولاحظي أن وقت النضج لن يكون كبير.

ثم قومي بتصفية المشبك من الزيت وضعيه على المناديل.

بعد ذلك تخلصي من المناديل، واسكبي الشربات عليه.

ثم قدمي لأسرتك وبالهناء والشفاء.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل المشبك بطريقة سهلة ومكونات بسيطة موجودة في كل منزل لنجعلك تتذوقي ألذ مشبك مثل المشبك الذي يقوم بإعداده سكان دمياط، فقومي بتجهيزه فوراً لأسرتك، ويمكنك وضع لون برتقالي عليه حتى يأخذ لون رائع.