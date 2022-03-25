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يعتبر بودينج الشوفان من إحدى أنواع الحلويات التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة التحضير فيعتبر من الوصفات الصحية التي تقدم في وجبة الإفطار وتبحث الكثير من ربات المنازل على تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها ويعد بودينج الشوفان من أبرز تلك الوصفات الصحية وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الطريقة التي يتم بها تحضير بودينج الشوفان بالفواكه. تحضير بودينج الشوفان بالفواكه يتم تحضير بودينج الشوفان بالفواكه بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بودينج الشوفان. مقادير بودينج الشوفان كأس من الشوفان المفتت. كأس من الحليب النباتي. ملعقة كبيرة من بذور الشيا. ملعقة صغيرة من العسل مقادير الزبادي كوب واحد من الزبادي. نصف كوب من المانجو. مقادير التزيين بعض الزهور التي تكون مناسبة للأكل. نصف حبة من الكيوي. ملعقة من جوز الهند المبشور. خطوات تحضير بودينج الشوفان بالفواكه يتم تحضير بودينج الشوفان بالفواكه بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير. طريقة تحضير بودينج. الشوفان بالفواكه يتم خلط كلًا من الشوفان الملفوف مع بذور الشيا في إناء ثم يتم إضافة كوب الحليب والعسل مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك يتم ترك ذلك الخليط جانبًا لمدة عشرة دقائق ثم يتم حفظه في الثلاجة. الخطوة التالية يتم تحضير فيها طبقة الزبادي من خلال هرس المانجو ويتم خلطه بشكل جيد مع الزبادي. القيام بوضع شرائح الكيوي بجانب البرطمان من أجل التزيين. يتم وضع خليط الشوفان والشيا في البداية ثم يتم وضع طبقة من الزبادي. بعد ذلك يتم وضع طبقة من الأزهار أو أي طبقة أخرى تحبينها. وأخيرًا يتم رش جوز الهند وتقدم الحلوى بألف هنا ويفضل أن تقدم باردة حسب الرغبة. عمر شويل - جدة بودينج الشوفان بالفواكه حلى مفيدة وطعمها رائع وتساعدك تخس بسهولة - ثقفني

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